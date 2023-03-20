Сцена / Фестивали

Лекцию о фильмах с участием Фёдора Шаляпина проведут для псковичей

Лекцию о фильмах с участием Фёдора Шаляпина проведут для псковичей в рамках Фестиваля русской музыки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба театрально-концертной дирекции Псковской области

«Великий оперный певец Фёдор Шаляпин в кинематографе снимался дважды. Лекция о немом фильме "Псковитянка" (другие названия «Дочь Пскова» и «Царь Иван Васильевич Грозный») 1915 года – первой и единственной отечественной киноработе Шаляпина - будет посвящена истории создания картины, неоднозначным отзывам ее современников, а также техническим особенностям сохранившейся в архиве Госфильмофонда копии фильма с демонстрацией фрагментов этой копии. Лекцию прочтет историк кино, научный сотрудник главного киноархива Госфильмофонда России, куратор программ фестиваля «Обретенное кино» в Болонье (Италия) и Московского фестиваля архивных фильмов Тамара Шведюк», - рассказали организаторы.

«Дон Кихот» (1933) по роману Мигеля де Сервантеса — второй и единственный звуковой фильм Фёдора Шаляпина – был создан немецким режиссером Георгом Вильгельмом Пабстом в начале звуковой эры кинематографа и запечатлел голос великого оперного певца.

«Дон Кихот» был снят сразу в двух языковых версиях: французской и английской (по некоторым данным также немецкой), что было весьма распространено в первые годы появления звука. В Госфильмофонде России, главном киноархиве страны, сохранился французский вариант фильма, который вышел в советский прокат спустя двадцать лет после его создания, в 1953 году.

Расписание показов:

2 апреля в 15.00 – «Дон Кихот» (французский вариант) в библиотеке имени В. Я. Курбатова (улица Профсоюзная, 2);

5 апреля в 17.00 – «Дон Кихот» (французский вариант) в «Лофте» (улица Спортивная, 1б). Совместный просмотр с Тамарой Шведюк;

4 апреля в 18.00 – лекция Тамары Шведюк об «Иване Грозном» («Псковитянке»), просмотр фрагментов фильма в библиотеке имени В. Я. Курбатова (улица Профсоюзная, 2).

Записаться на мероприятия можно в сообщения группы БКЗ в социальной сети «ВКонтакте».