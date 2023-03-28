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Экскурсию по выставке «Шаляпин и я» на Псковском вокзале проведёт заведующий домом-музеем певца

Экскурсию по выставке «Шаляпин и я» проведёт заведующий Домом-музеем Ф.И. Шаляпина в Санкт-Петербурге Андрей Алексеев 3 апреля в 13.00 в рамках Фестиваля русской музыки в здании железнодорожного вокзала Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

На основе фотокопий музейных экспонатов, предметов быта конца XIX – начала XX вв., произведений современных художников она раскрывает главную тему биографии Шаляпина – его связь с театром. Большое количество материала было предоставлено для выставки Домом-музеем Ф. И. Шаляпина (Санкт-Петербург). Приняли участие и псковские коллекционеры. Есть на выставке уникальный экспонат – подлинный автограф певца, которым обладает Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова.

Гостем открытия станет заведующий Домом-музеем певца, который проведет лекцию-экскурсию по выставке «Шаляпин и Я». А следуя традиции шаляпинских набросков, гостей выставки будут рисовать учащиеся Детской школы искусств, отметили в ТКД.

Выставка «Шаляпин и Я» - часть образовательной программы Фестиваля, которая включает в себя бесплатные лекции, кинопоказы и экскурсии на разных площадках:

1 апреля в 14:00 журналист и поэт, колумнист ПЛН Дина Дабришюте прочтёт лекцию «Что делает русскую литературу русской?» в креативном пространстве «Лофт» (улица Спортивная, 1б). Вход по предварительной записи через сообщения группы филармонии в социальной сети «ВКонтакте». Количество мест ограничено.

«Русская музыка и русская литература – главные составляющие культурного кода россиянина. На протяжении веков развитие этих направлений искусства шло бок о бок. О чем писали и пишут наши прозаики и поэты? Что оказывало и оказывает на них влияние? Чем отличаются отечественные писатели от зарубежных? Попробуем вместе порассуждать на эти темы», – отметила Дина Дабришюте.

2 апреля в 13:00 пройдёт лекция «Классическая музыка в массовой культуре» начальника службы музейных проектов Псковского музея-заповедника Нины Витковской в креативном пространстве «Лофт» (улица Спортивная, 1б). Вход по предварительной записи через сообщения группы филармонии в социальной сети «ВКонтакте». Количество мест ограничено.

«До сих пор в обществе сохраняется мнение, что классическое искусство элитарно. В то же время в рекламных роликах, фильмах, в видео различного формата в социальных сетях используется классическая музыка. Современная аудитория социальных медиа уже не узнает произведения классиков. Искусство повсюду, только надо научиться его разглядеть и услышать. Как это сделать? Об этом вы сможете узнать на лекции», – пригласила Нина Витковская.

2 апреля в 15:00 состоится показ фильма «Дон Кихот» (1933 год, Великобритания, в главной роли – Фёдор Шаляпин, 0+) в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова (улица Профсоюзная, 2). Вход по предварительной записи через сообщения группы филармонии в социальной сети «ВКонтакте». Количество мест ограничено.

состоится показ фильма «Дон Кихот» (1933 год, Великобритания, в главной роли – Фёдор Шаляпин, 0+) в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова (улица Профсоюзная, 2). Вход по предварительной записи через сообщения группы филармонии в социальной сети «ВКонтакте». Количество мест ограничено. Показ-лекция отреставрированного фильма «Царь Иван Васильевич Грозный» (1915 год, Российская империя, в главной роли – Фёдор Шаляпин, 0+) состоится 4 апреля в 18:00 . Лекцию прочитает специалист Госфильмофонда России. Мероприятие пройдёт в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова (улица Профсоюзная, 2). Вход по предварительной записи через сообщения группы филармонии в социальной сети «ВКонтакте». Количество мест ограничено.

. Лекцию прочитает специалист Госфильмофонда России. Мероприятие пройдёт в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова (улица Профсоюзная, 2). Вход по предварительной записи через сообщения группы филармонии в социальной сети «ВКонтакте». Количество мест ограничено. 5 апреля в 16:00 пройдёт лекция «Н. А. Римский-Корсаков на Псковщине». Лектор – Раиса Алексеева, старший методист музея-усадьбы Н. А. Римского-Корсакова. Мероприятие состоится в креативном пространстве «Лофт» (улица Спортивная, 1б). Вход по предварительной записи через сообщения группы филармонии в социальной сети «ВКонтакте». Количество мест ограничено.

«Псковщина неразрывно связана с расцветом творчества многогранной личности Н.А.Римского-Корсакова. Здесь, в имениях Вечаша и Любенск, Николай Андреевич работал над созданием 6 опер. На протяжении многих лет он увлекался славянской древностью, а национальная календарная обрядность нашла в его творчестве достойное выражение. Основное содержание лекции посвящено обрядам зимнего и летнего солнцеворота в операх "Ночь перед Рождеством" и "Млада"», – пояснила Раиса Алексеева.

5 апреля в 17.00 гостей фестиваля приглашают на лекцию и показ фильма «Дон Кихот» (1933 год, Великобритания, в главной роли – Фёдор Шаляпин, 0+). Фильм представит специалист Госфильмофонда России. Мероприятие состоится в креативном пространстве «Лофт» (улица Спортивная, 1б). Вход по предварительной записи через сообщения группы филармонии в социальной сети «ВКонтакте». Количество мест ограничено.

гостей фестиваля приглашают на лекцию и показ фильма «Дон Кихот» (1933 год, Великобритания, в главной роли – Фёдор Шаляпин, 0+). Фильм представит специалист Госфильмофонда России. Мероприятие состоится в креативном пространстве «Лофт» (улица Спортивная, 1б). Вход по предварительной записи через сообщения группы филармонии в социальной сети «ВКонтакте». Количество мест ограничено. 7 апреля в 16:00 пройдёт лекция «Благотворное влияние музыки М. П. Мусоргского на создание балета». Лектор – заведующая музеем-усадьбой М. П. Мусоргского Лидия Николаева. Мероприятие состоится в креативном пространстве «Лофт» (улица Спортивная, 1б). Вход по предварительной записи через сообщения группы филармонии в социальной сети «ВКонтакте». Количество мест ограничено.

«М.П. Мусоргский никогда не писал музыку для балета. Но самобытная музыка композитора настолько гениальна, что хореографы в 20 веке стали создавать балет: "Ночь на лысой горе", танец на музыку М.П. Мусоргского "Избушка на курьих ножках", мультфильм на музыку М.П. Мусоргского "Балет не вылупившихся птенцов" и другие. Программа включает живой рассказ и видеоролики балетных номеров», – уточнила лектор.