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XXX Пушкинский фестиваль в Пскове обязательно состоится – Ольга Тимофеева

XXX Пушкинский фестиваль состоится в Пскове. Об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Фестиваль обязательно будет, это 100%. Программу сейчас верстаем. Мы ждали результаты конкурса, который проводит Российский дом культуры, к сожалению, нас не поддержали, но мы будем еще подаваться», - отметила Ольга Тимофеева.

Ранее художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев в эфире радио «ПЛН FM» сообщал, что фестиваль может не состояться.

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Напомним, Пушкинский фестиваль является одним из главных театральных событий года в регионе, известен далеко за пределами Псковской области. В 2022 году псковский театр драмы объединил на своей сцене известные театры Санкт-Петербурга, активно развивающийся театр из Воронежа, проект музыкантов из Северной столицы «волковтрио» и представил одну из своих последних премьер.