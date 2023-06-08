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Что ждет посетителей фестиваля «Виноград» в шатре «Винология», рассказали организаторы

Главные познавательные события фестиваля «Виноград» в Пскове будут сосредоточены в шатре «Винология». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

С первого дня работы ярмарки в нем будут проходить дегустации. Каждая дегустация будет сопровождаться интересными рассказами о производстве вина: что такое терруар и как он влияет на вкус, какие автохтоны есть в России, как звучит вино, как читать этикетки на бутылке.

Кроме того, пройдут уроки истории, во время которых посетителям расскажут о наследии Льва Голицына, запланированы лекции об архитектуре и экологии.

В эти выходные Псков посетит делегация винных блогеров из Москвы. Наталья Шулакова проведет мастер-класс о летних винах, Алексей Синельников расскажет о том, как формируется винное коммьюнити, а Юрий Юдич поможет подобрать вино к еде. Выходные дни завершит сабраж - самый эффектный метод подачи игристого вина.

Каждый день на ярмарке будет начинаться с винной зарядки или винной медитации от проекта МинВин и Юлии Макаровой, продолжаться лекциями и дегустациями и завершаться играми. В это же время можно стать амбассадором российского вина и получить удостоверение.

Познавательная эногастрономическая ярмарка «Виноград» пройдет с 17 по 25 июня в Финском парке Пскова. На ней можно будет продегустировать и купить российское вино, сыры, принять участие в дегустациях и мастер-классах, послушать лекции и живую музыку.

Событие направлено на популяризацию в России винной культуры, отечественного продукта, осознанного потребления, на развитие науки, отраслей, связанных с виноградарством и виноделием. На мероприятии будет представлено более 40 брендов вин Кубани, Кавказа, Крыма и Дона.

Ярмарка проходит при поддержке национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», правительства Псковской области, НИЦ «Курчатовский институт». Организаторы события - Театрально-концертная дирекция Псковской области, Национальное агентство маркетинга российского вина, комитет по культуре Псковской области, администрация города Пскова и комитет по туризму Псковской области.

Часы работы ярмарки:

в выходные дни с 11:00 до 22:00, детская зона с 11:00 до 19:00;

в будни с 14:00 до 21:00,

детская зона с 13:00 до 19:00.

Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. На фестивале будут представлены в том числе и безалкогольные напитки.