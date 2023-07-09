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Названа причина объединения фестивалей «Александрова дорога» и «Ледовое побоище»

Историческую реконструкцию конного похода дружины Александра Невского «Александрова дорога» и военно-исторический фестиваль «Ледовое побоище» уже второй год будут проводить одновременно для поддержки конного похода, а также из-за непредсказуемых погодных условий в апреле. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил заместитель директора Псковского областного центра народного творчества Александр Бойчук.

«Раньше "Ледовое побоище" проводили в апреле, но уже второй год будем объединять. Почему? Во-первых, для массовости, для поддержки конного похода, потому что 20 дружинников не будут так многозначительно выглядеть, если при них не будет рати человек 80, чтобы подтвердить статусность этого мероприятия», - сказал Александр Бойчук.

Вторая причина, продолжил он, заключается в непредсказуемости погодных условий в апреле. В связи с этом туристы менее охотно ехали на фестиваль в деревню Самолву Гдовского района. Теперь два мероприятия объединили.

Смотрите также Фестиваль «Ледовое побоище» вошел в десятку туристических событий весны Напомним, 15 июля группа всадников в костюмах XIII века планирует выйти из деревни Самолва и продолжить свой маршрут через Псковскую, Новгородскую, Тверскую, Московскую, Ярославскую, Владимирскую области и Москву к месту кончины князя — городу Городец Нижегородской области. Завершится тур 12 сентября, в День памяти Александра Невского. Идея проведения исторической реконструкции конного похода впервые была реализована в 2021 году, в годовщину 800-летия со дня рождения Святого благоверного князя Александра Невского. Тогда поход прошел по двум особо охраняемым природным территориям: национальным паркам «Плещеево озеро» и «Валдайский». В прошлом году реконструкция была посвящена походу Александра Невского 1241–1242 годов и 780-летию победы в битве на Чудском озере. Тогда 20 конных дружинников преодолели 1,3 тыс. км и прошли через территории уже четырех особо охраняемых природных территорий Российской Федерации, включая национальные парки «Лосиный остров», и «Себежский». В рамках проекта был снят 6-серийный документальный фильм «Александрова дорога». Его уже посмотрели 7 млн зрителей.

В 2023 году проект приурочен к 760-летию со дня кончины Александра Невского.