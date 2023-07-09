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Средневековые танцы и настольные игры представят на «Александровой дороге» в Самолве

Бесплатные местер-классы практически для любого возраста будут доступны гостям исторической реконструкции конного похода дружины Александра Невского «Александрова дорога» в деревне Самолве Гдовского района. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил начальник отдела специальных проектов Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин.

«Главная площадка — это показательная инсценировка массового сражения, Ледового побоища. Будет инсценировка как конного боя, так и пешего. Они будут разделены из соображений безопасности. Но будут и другие площадки, включая бесплатные мастер-классы практически для любого возраста», - рассказал Александр Робин.

В числе мастер-классов:

спортивное историческое фехтование на безопасных мечах,

лучный тир (лук, арбалет),

средневековые танцы,

средневековые настольные игры,

изготовление ювелирных изделий из стекла,

гончарный круг,

кожевенные мастерские.

Площадки начнут работать 15 июля в 11.00. Торжественное открытие фестиваля состоится в 12.00. Закончить мероприятие планируют к 19.00.

На площадке фестиваля также будут зона общепита, лагерь реконструкторов, фотозоны, торговые ряды.

Напомним, 15 июля группа всадников в костюмах XIII века планирует выйти из деревни Самолва и продолжить свой маршрут через Псковскую, Новгородскую, Тверскую, Московскую, Ярославскую, Владимирскую области и Москву к месту кончины князя — городу Городец Нижегородской области. Завершится тур 12 сентября, в День памяти Александра Невского.

Идея проведения исторической реконструкции конного похода впервые была реализована в 2021 году, в годовщину 800-летия со дня рождения Святого благоверного князя Александра Невского. Тогда поход прошел по двум особо охраняемым природным территориям: национальным паркам «Плещеево озеро» и «Валдайский». В прошлом году реконструкция была посвящена походу Александра Невского 1241–1242 годов и 780-летию победы в битве на Чудском озере. Тогда 20 конных дружинников преодолели 1,3 тыс. км и прошли через территории уже четырех особо охраняемых природных территорий Российской Федерации, включая национальные парки «Лосиный остров», и «Себежский». В рамках проекта был снят 6-серийный документальный фильм «Александрова дорога». Его уже посмотрели 7 млн зрителей.

В 2023 году проект приурочен к 760-летию со дня кончины Александра Невского.