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Конные походы для псковичей пока новы — организаторы «Александровой дороги»

Историческая реконструкция конного похода дружины Александра Невского «Александрова дорога» - пока свежий для Псковской области проект, поэтому он вызывает интерес у зрителя. Такое мнение в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) выразил заместитель директора Псковского областного центра народного творчества Александр Бойчук.

«Надо понимать, что человек привыкает ко всему. Неважно, насколько это было ново, спустя 5-10 лет все приедается. Достаточно сложно удивить людей, но для нашей области это пока новая и свежая тема — история с конницами. Если брать фестивали, которые в какое-то время проводили в Европе, там это уже поставлено на поток и там людям это уже не интересно», - поделился наблюдениями Александр Бойчук.

Он напомнил, что историческая реконструкция конного похода дружины Александра Невского «Александрова дорога» — это не фантазия, а повторение исторических фактов, маршрут проделан по местам, связанным с Александром Невским. В связи с этим, по его мнению, любители истории обратят внимание на реконструкцию.

Напомним, 15 июля группа всадников в костюмах XIII века планирует выйти из деревни Самолва и продолжить свой маршрут через Псковскую, Новгородскую, Тверскую, Московскую, Ярославскую, Владимирскую области и Москву к месту кончины князя — городу Городец Нижегородской области. Завершится тур 12 сентября, в День памяти Александра Невского.

Идея проведения исторической реконструкции конного похода впервые была реализована в 2021 году, в годовщину 800-летия со дня рождения Святого благоверного князя Александра Невского. Тогда поход прошел по двум особо охраняемым природным территориям: национальным паркам «Плещеево озеро» и «Валдайский». В прошлом году реконструкция была посвящена походу Александра Невского 1241–1242 годов и 780-летию победы в битве на Чудском озере. Тогда 20 конных дружинников преодолели 1,3 тыс км и прошли через территории уже четырех особо охраняемых природных территорий Российской Федерации, включая национальные парки «Лосиный остров», и «Себежский». В рамках проекта был снят 6-серийный документальный фильм «Александрова дорога». Его уже посмотрели 7 млн зрителей.

В 2023 году проект приурочен к 760-летию со дня кончины Александра Невского.