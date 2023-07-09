Опубликована программа фестиваля «Александрова дорога» в Самолве

Масштабный праздник по случаю начала конного похода «Александрова дорога» пройдет в Самолве 15 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Программа фестиваля:
В течение всего праздника (11:00 - 19:00):
Фестиваль пройдет 15 июля в деревне Самолва (Гдовский район, Псковская область). Вход свободный.
«Александрова дорога» - это 20 реконструкторов в полной исторической аутентичности, которые пройдут более 2300 километров конным походом с берегов Чудского озера – места Ледового побоища - до Феодоровского монастыря (г. Городец Нижегородской области), где закончил земной путь великий святой князь.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.