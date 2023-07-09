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Опубликована программа фестиваля «Александрова дорога» в Самолве

Масштабный праздник по случаю начала конного похода «Александрова дорога» пройдет в Самолве 15 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Программа фестиваля:

13:00 - Ристалище. Выступление пеших реконструкторов, инсценировка Ледового побоища.

14:00 - Выступление группы Spiritual Seasons (Москва).

15:00 - Ратные состязания реконструкторов.

15:40 - Выступление конницы «Александрова дорога» (конный спектакль под живое выступление группы LaVerden).

18:00 - Выступление группы MystTerra (Москва).

В течение всего праздника (11:00 - 19:00):

интерактивная площадка по спортивно-историческому фехтованию, лучный тир, фотозона;

матер-классы по средневекомым танцам, настольным играм, изготовлению ювелирных изделий из стекла;

торговые и ремесленные ряды;

фудкорт;

лагерь реконструкторов.

Фестиваль пройдет 15 июля в деревне Самолва (Гдовский район, Псковская область). Вход свободный.

«Александрова дорога» - это 20 реконструкторов в полной исторической аутентичности, которые пройдут более 2300 километров конным походом с берегов Чудского озера – места Ледового побоища - до Феодоровского монастыря (г. Городец Нижегородской области), где закончил земной путь великий святой князь.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.