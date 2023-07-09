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Опубликована программа исторической реконструкции «Александрова дорога» в Самолве

Опубликована программа исторической реконструкции конного похода дружины Александра Невского «Александрова дорога» в Самолве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Программа:

13:00 – ристалище, выступление пеших реконструкторов, инсценировка Ледового побоища,

14:00 – выступление группы «Spiritual Seasons» (Москва),

15:00 – ратные состязания реконструкторов,

15:40 – выступление конницы «Александрова дорога» (конный спектакль под живое выступление группы «LaVerden»),

18:00 – выступление группы «MystTerra» (Москва).

В течение всего праздника (11:00 –19:00) будут работать:

интерактивная площадка по спортивно-историческому фехтованию, лучный тир, фотозона;

мастер-классы по средневековым танцам, настольным играм, изготовлению ювелирных изделий из стекла;

торговые и ремесленные ряды;

фудкорт;

лагерь реконструкторов.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.