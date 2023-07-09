Опубликована программа исторической реконструкции «Александрова дорога» в Самолве

Опубликована программа исторической реконструкции конного похода дружины Александра Невского «Александрова дорога» в Самолве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Программа:
- 13:00 – ристалище, выступление пеших реконструкторов, инсценировка Ледового побоища,
- 14:00 – выступление группы «Spiritual Seasons» (Москва),
- 15:00 – ратные состязания реконструкторов,
- 15:40 – выступление конницы «Александрова дорога» (конный спектакль под живое выступление группы «LaVerden»),
- 18:00 – выступление группы «MystTerra» (Москва).
В течение всего праздника (11:00 –19:00) будут работать:
- интерактивная площадка по спортивно-историческому фехтованию, лучный тир, фотозона;
- мастер-классы по средневековым танцам, настольным играм, изготовлению ювелирных изделий из стекла;
- торговые и ремесленные ряды;
- фудкорт;
- лагерь реконструкторов.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.