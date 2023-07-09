Сцена / Фестивали

Живую средневековую музыку смогут услышать гости фестиваля «Александрова дорога» в Самолве

Масштабный фестиваль в честь начала конного похода «Александрова дорога» пройдет в Самолве 15 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

«Зрители отправятся в своеобразное путешествие в далекое прошлое и станут свидетелями настоящего средневекового представления - воины конницы будут состязаться в ратных умениях, владении оружием и конной подготовке. Спектакль будет сопровождаться "живой" средневековой музыкой - группа LaVerden исполнит произведения, написанные специально для проекта "Александрова дорога"», - рассказали в ТКД.

На территории будет разбит исторический лагерь реконструкторов, где можно будет познакомиться с бытом тех времен, сфотографироваться с настоящими рыцарями и поучаствовать в средневековых мастер-классах.

На ристалище пройдут настоящие сражение и состязания более 100 реконструкторов из Пскова, Великих Лук, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Соснового бора, Москвы и Владимира.

На мероприятии будут работать торговые ряды, ярмарка современных мастеров, фудкорт, лучный тир и фотозона. Гостей мероприятия ждет выступление музыкальных коллективов: группы Spiritual Seasons (Москва) и MystTerra (Москва).

Вход свободный. «Александрова дорога» - это 20 реконструкторов в полной исторической аутентичности, которые пройдут более 2300 километров конным походом с берегов Чудского озера – места Ледового побоища - до Феодоровского монастыря (г. Городец Нижегородской области), где закончил земной путь великий Святой князь.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.