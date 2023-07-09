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Интерактивный русский лагерь X-XIII веков можно будет увидеть в Самолве

Интерактивная площадка «Русский лагерь X-XIII веков» будет организована для участников молодёжного историко-культурного форума «Истоки» в рамках фестиваля «Александрова дорога» в деревне Самолва Гдовского района 15 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В течение всего дня пройдут интерактивные лекции, на которых гостям будут показаны дружинная культура, военное дело Древней Руси первой половины XIII века, вооружение древнерусских княжеств в первой половине XIII века. Все желающие смогут примерить исторические костюмы и увидеть макеты средневекового оружия, бытовые вещи и посуду тех времен.

«Свое мастерство продемонстрируют участники соревнований по историческому фехтованию, одетые в костюмы Древней Руси X-XIII веков и проведут зрелищное действо – безопасный мини-турнир. Также запланирована реконструкция конного похода дружины князя Александра Невского. Это позволит получить зрителям еще больше исторических знаний о тех далеких событиях», - рассказали в правительстве.

Мероприятие реализуется в рамках исполнения поручения президента Российской Федерации от 5 января 2022 года №Пр-25 по вопросу реализации комплекса мер по созданию в Псковской области федерального молодежного лагеря в Печорах и филиала федерального молодежного лагеря в деревне Самолва.

В числе зрителей фестиваль посетят участники молодёжного историко-культурного форума «Истоки» – более 200 человек из 72 регионов страны. Кроме реконструкции они также посетят мемориал «Князь Александр Невский с дружиной», который был открыт в 2021 году при личном участии президента Российской Федерации Владимира Путина.

Организатором форума выступает программа Роспатриот Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке правительства Псковской области, Российского военно-исторического общества, Епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской епархии Русской православной церкви, Псковского государственного университета.