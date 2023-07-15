Реконструкторы собрались в гдовской Самолве на «Александровой дороге». ФОТО

Историческая реконструкция конного похода дружины Александра Невского «Александрова дорога» проходит в деревне Самолва Гдовского района сегодня, 15 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Для гостей праздника организованы: интерактивная площадка по спортивно-историческому фехтованию, лучный тир, фотозона; мастер-классы по средневековым танцам, настольным играм, изготовлению ювелирных изделий из стекла; торговые и ремесленные ряды; фудкорт; лагерь реконструкторов; выступления фолк-групп.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.