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Мировой рекорд по количеству приготовленной ухи зафиксировали на фестивале «Наше море» в Гдовском районе

Мировой рекорд по количеству приготовленной ухи зафиксировали на фестивале «Наше море» в Гдовском районе. Момент измерения рекорда Псковской Ленте Новостей прислали в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Видео здесь и далее: Театрально-концертная дирекция Псковской области

Оценку провёл эксперт Книги рекордов России Александр Пересвет. Рекорд «Самая большая уха в мире» с результатом 4237 литров зафиксировали в Гдовском районе.

Ранее огромный металлический чан, специально созданный для приготовления ухи, прибыл на берег Чудского озера. Его объем составляет более 5 тысяч литров.