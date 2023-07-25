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Фестиваль «Наше море» в Гдовском районе станет ежегодным

Фестиваль «Наше море», который проходит в Гдовском районе 4-6 августа в рамках празднования 700-летия первого упоминания Гдова в летописи, сделают ежегодным. В последующие года он будет проходить в течение недели. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Принял решение, что фестиваль станет ежегодным и будет проходить в течение недели, чтобы все желающие успели здесь побывать и навсегда влюбиться в этот прекрасный уголок Псковской земли», - написал Михаил Ведерников.

Напомним, главной изюминкой праздника стало изготовление ухи под открытым небом, которую мог попробовать каждый желающий. Прямо на берегу озера установлен чан на 5 тонн. На приготовление блюда ушла 1 тонна рыбы из Чудского озера. В результате было приготовлено 4 237 литров ухи. Таким образом, установлен мировой рекорд. Предыдущий результат превышен более чем на 1,2 тысячи литров. Рекорд зафиксировал эксперт Книги рекордов России Александр Пересвет.

Также на фестивале организованы интерактивные площадки, детская, спортивная и ярмарочная зоны, главная сцена, где выступают творческие коллективы.

Здесь же на берегу озера установлен экран для кинопоказа мультфильмов под открытым небом. Маленькие посетители на пуфах смотрели псковские и лучшие отечественные картины. В общем пространстве смонтированы световые арт-объекты и фотозоны. Большой популярностью у гостей фестиваля пользовались качели, установленные над водной гладью.