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«Беседка»: Псковский брасс-фестиваль с китайским акцентом. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 24 января.

В Пскове стартовал I Международный брасс-фестиваль — российско-китайский фестиваль медных духовых инструментов. В чем его задумка, какова программа и участники? Кто и чему учит молодых музыкантов в арт-резиденции?

Об этом и многом другом рассказали художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, худрук фестиваля Алексей Репников; солист Михайловского театра Михаил Хасин и китайский музыкант из Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова Ли Минцзе.