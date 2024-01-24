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Опубликована программа первого международного брасс-фестиваля в Пскове

Программу первого международного брасс-фестиваля, который стартовал в Пскове, Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Первым фестивальным событием наступившего года станет российско-китайский фестиваль медных духовых инструментов. Уже начала свою работу арт-резиденцию для молодых музыкантов из Китая. Занятия и репетиции проходят на базе Псковской областной филармонии и Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова. По итогу будут сформированы три брасс-квинтета, которые выступят с камерными концертами в Печорах, Острове и Палкино.

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Участники арт-резиденции - студенты из Центральной Пекинской консерватории, а также молодые китайские музыканты, обучающиеся в Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова и Петрозаводской консерватории имени А. К. Глазунова.

Наставники арт-резиденции:

Михаил Хасин (труба) - солист оркестра Михайловского театра,

Юрий Фокин (труба) - солист оркестра Мариинского театра,

Дмитрий Воронцов (валторна) - заслуженный артист РФ, солист оркестра Мариинского театра,

Михаил Селиверстов (бас-тромбон) - солист оркестра LVS (La Voce Strumentale), солист оркестра Нижегородского театра оперы и балета,

Николай Слепнев (туба) - заслуженный артист РФ, солист оркестра Мариинского театра.

Художественным руководителем фестиваля выступает Алексей Репников - главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра.

Программа брасс-фестиваля

26 января

18:00 – концерт Петрозаводского брасс-квинтета в Палкино (Палкинский районный центр досуга, поселок Палкино, улица Островская, дом №14),

18:00 – концерт Пекинского брасс-квинтета в Печорах (Печорский районный центр культуры, Печоры, улица Свободы, дом №29),

18:00 – концерт Петербургского брасс-квинтета (Центр культуры «Юбилейный», Остров, улица 25 Октября, дом №23).

27 января

17:00 – Большой брасс-концерт (Большой концертный зал Псковской областной филармонии, Псков, улица Некрасова, дом №24).

28 января

17:00 – концерт «Ленинградская симфония» (Большой концертный зал Псковской областной филармонии, Псков, улица Некрасова, дом №24).

29 января