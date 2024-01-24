Опубликована программа первого международного брасс-фестиваля в Пскове

Программу первого международного брасс-фестиваля, который стартовал в Пскове, Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области
Первым фестивальным событием наступившего года станет российско-китайский фестиваль медных духовых инструментов. Уже начала свою работу арт-резиденцию для молодых музыкантов из Китая. Занятия и репетиции проходят на базе Псковской областной филармонии и Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова. По итогу будут сформированы три брасс-квинтета, которые выступят с камерными концертами в Печорах, Острове и Палкино.
Участники арт-резиденции - студенты из Центральной Пекинской консерватории, а также молодые китайские музыканты, обучающиеся в Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова и Петрозаводской консерватории имени А. К. Глазунова.
Наставники арт-резиденции:
- Михаил Хасин (труба) - солист оркестра Михайловского театра,
- Юрий Фокин (труба) - солист оркестра Мариинского театра,
- Дмитрий Воронцов (валторна) - заслуженный артист РФ, солист оркестра Мариинского театра,
- Михаил Селиверстов (бас-тромбон) - солист оркестра LVS (La Voce Strumentale), солист оркестра Нижегородского театра оперы и балета,
- Николай Слепнев (туба) - заслуженный артист РФ, солист оркестра Мариинского театра.
Художественным руководителем фестиваля выступает Алексей Репников - главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра.
Программа брасс-фестиваля
26 января
- 18:00 – концерт Петрозаводского брасс-квинтета в Палкино (Палкинский районный центр досуга, поселок Палкино, улица Островская, дом №14),
- 18:00 – концерт Пекинского брасс-квинтета в Печорах (Печорский районный центр культуры, Печоры, улица Свободы, дом №29),
- 18:00 – концерт Петербургского брасс-квинтета (Центр культуры «Юбилейный», Остров, улица 25 Октября, дом №23).
27 января
- 17:00 – Большой брасс-концерт (Большой концертный зал Псковской областной филармонии, Псков, улица Некрасова, дом №24).
28 января
- 17:00 – концерт «Ленинградская симфония» (Большой концертный зал Псковской областной филармонии, Псков, улица Некрасова, дом №24).
29 января
- 16:00 – концерт Пекинского брасс-квинтета на закрытии выставки Ван Сюлин (Псковский музей-заповедник, Псков, Палаты Постниковых, улица Олега Кошевого, дом №2).