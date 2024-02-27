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Фестиваль духовной музыки планируют организовать в Пскове

Фестиваль духовной музыки может пройти в Пскове в середине мая. Об этом сообщила директор Псковской областной филармонии Марина Николаева в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В этом году мы надеемся и рассчитываем на то, что у нас получится сделать свой Пасхальный фестиваль. Оформили заявку, сейчас мы ждем ответа. Это, может быть, просто будет называться Фестиваль духовной музыки, или просто Псковский фестиваль, который будет происходить в начале мая. Планируем, что там будет и хоровое исполнение, надеемся, что к нам придет Большой симфонический оркестр имени Чайковского. У нас уже есть некоторые договоренности, что в середине мая мы, возможно, этот прославленный и легендарный коллектив в Пскове сможем увидеть и услышать», - рассказала она.

Вместе с оркестром планирует приехать и маэстро Владимир Федосеев.

«Опять же, я еще с большим придыханием это говорю, учитывая год рождения - 1932. И то, что он до сих пор стоит за пультом дирижера и сам планирует дирижировать... Это вот такие вещи, которые хочется, затаив дыхание, ждать. Надеюсь, что это состоится», - добавила Марина Николаева.