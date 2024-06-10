Сцена / Фестивали

В хоровом фестивале в Пскове примут участие около 15 коллективов

Около 15 коллективов примут участие во Всероссийском хоровом фестивале имени Михаила Гривского в Пскове. Об этом сообщила директор центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Порядка 15 коллективов - это и Омск, и Санкт-Петербург, и Москва, и псковичи. Я очень рада, что псковские хоры принимают активное участие», - сказала Татьяна Мартынова.

Гостья студии отметила, что традиционно первый день фестиваля начнется с выступлений сводных хоровых коллективов. Они выступят под аккомпанемент Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.

Напомним, Всероссийский хоровой фестиваль имени Михаила Гривского пройдет в Пскове с 14 по 16 июня. Мероприятие посвящено личности инициатора первого певческого праздника в стране.