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Всероссийский хоровой фестиваль открылся в Пскове

Всероссийский хоровой фестиваль имени Михаила Гривского проходит в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Мероприятие посвящено личности инициатора первого певческого праздника в стране.

Участие в фестивале принимают хоры из Москвы, Пскова, Великих Лук и Омска.

В первый день на главную сцену в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области поднялись Государственный академический русский хор имени Свешникова, Государственная академическая хоровая капелла России имени Юрлова, Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря и заслуженный коллектив народного творчества «Камерный хор Кант».

Второй день, 15 июня, порадует зрителей выступлением хора Сретенского монастыря и уникального проекта, смелого и невероятно красивого акустического эксперимента, шоу голосов Palestrina.

16 июня Псковский кремль ждет своих гостей на торжественной церемонии закрытия и концерте Государственного академического Омского русского народного хора.

Хоровой праздник имени Михаила Гривского – это сохранение культурно-исторической преемственности и популяризация различных форм и жанров русской хоровой музыки. Первый в России народно-певческий праздник состоялся в мае 1911 года в Пскове. Его участниками стали многочисленные сельские и городские хоры из Псковской и соседних губерний.