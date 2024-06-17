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Концерт «Галерея-Джаз» проходит в Пскове

Первый концерт проекта Псковской Филармонии и Псковского музея-заповедника «Галерея-Джаз» проходит 20 мая на территории Поганкиных палат, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Начало проекту положил джазовый пианист Сергей Шишков при участии музыкантов Санкт-Петербурга:

Ольги Абдуллиной - вокал;

Дмитрия Семёнова - тенор-саксофон;

Виктора Савича - бас-гитара;

Данилы Прокопьева - ударные.

В программе - популярные хиты в стиле Funk, Soul, R&B, Gospel, а также авторские композиции.

«Галерея -Джаз» - это череда коллективов и солистов, представляющих музыкальное направление в России. Традиции и современность в историческом центре Пскова теперь предстанут и в музыкальном формате.