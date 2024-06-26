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Всероссийский фестиваль под художественным руководством Надежды Бабкиной пройдет в Псковской области

Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России» пройдет в Псковской области с 30 июня по 9 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фотография предоставлена ТКД

Фестиваль прибудет в Псков, Великие Луки, Палкино, Гдов, Печоры, Пытало, Порхов, Опочка, Струги Красные, Остров.

В марафоне примут участие профессиональные хоровые, танцевальные народные коллективы и коллективы художественной самодеятельности. Зрители получат возможность посетить выступления народной артистки России Надежды Бабкиной и Московского государственного ансамбля «Русская песня», певца и композитора Евгения Гора, ансамбля «Славяне», балета «Живая планета», актера театра и кино, певца и композитора Ивана Замотаева, фольклорно – этнографической студии «Мерема», Грозненского ансамбля танца «Замахно», дуэта аккордеонистов «Братья Бондаренко».

Также в фестивале примут участие и коллективы из Псковской области - заслуженный коллектив народного творчества «Псковский русский народный хор», заслуженный коллектив народного творчества театр танца «Русские узоры» г. Псков, народный коллектив фольклорный ансамбль «Уграда», народный коллектив хореографический ансамбль «Псковские кружева», ВИА «Саморезы» и др.

Автором проекта и художественным руководителем марафона является народная артистка России Надежда Бабкина.

Целью фестиваля является поднятие патриотического духа народа, воспитание молодежи в национальных традициях, а также демонстрация единства России на примере культурного сотрудничества и взаимодействия национальных культур народов России. Фестиваль – это культурно-политическая социальная акция в масштабе страны.

Фестиваль учреждён Благотворительным фондом «Народная певческая культура» при поддержке Всероссийской политической партии «Единая Россия» и проводится при организационном и финансовом содействии Министерства культуры Российской Федерации.

Организаторы – правительство Псковской области, комитет по культуре Псковской области, Театрально-концертная дирекция, Псковский областной центр народного творчества.