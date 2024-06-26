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Бесплатное обучающее занятие для детей по спортивному мечу проведут на фестивале «Хельга» в Выбутах

Бесплатное обучающее занятие для детей по спортивному мечу проведет организатор фестиваля «Хельга» в Выбутах Василий Мизгирёв. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Видео предоставили организаторы

Также будут проводиться состязания среди детей. Для тех, кому очень понравится эта развлекательно-спортивная дисциплина, будет предложено вступить в секцию «Юный ратник» и начать заниматься в «Простории» с сентября по май.

«Будем растить подрастающее поколение сильным и патриотично настроенным вместе. Вместе - мы сила!» - отметили организаторы.

Напомним, XIII Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» состоялся в деревне Выбуты Псковского района с 8 по 9 июля. Реконструкторы по традиции соберутся на родине княгини Ольги, чтобы показать гостям фестиваля ее эпоху, воссоздать традиции, быт и дух раннего Средневековья на территории Руси и Скандинавии.

Возрастная категория 6+