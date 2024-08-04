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«До заката»: танцевальный марафон проходит на гдовском фестивале «Наше море»

Танцевальный марафон «Солнце в зените» проходит на фестивале «Наше море» в Гдове сегодня, 4 августа. Об этом сообщает Telegram-канал Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: Андрей Николаев / ПЛН

«За пультом dj Sendel. Отдыхаем, танцуем, наслаждаемся музыкой сегодня целый день! До заката!» - обратились к гостям фестиваля в ТКД.

Напомним, с 2 по 4 августа в Гдове проходит фестиваль «Наше море». Здесь организованы интерактивные и спортивные площадки, палаточный городок, выступления артистов.