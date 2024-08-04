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Опубликована программа исторического конного шоу «Александрова дорога» в Самолве

Опубликована программа исторического конного шоу «Александрова дорога». Мероприятие состоится 24 августа в деревне Самолва Гдовского района. Об этом Театрально-концертная дирекция Псковской области сообщила в своем Telegram-канале.

«Атмосферная музыка, исторические реконструкции, мастер-классы для детей и взрослых, грандиозное конное шоу, вкусная еда и море позитивных эмоций ждут вас», - сообщили в ТКД.

Программа:

В 13:00 - Команда профессиональных наездников костюмах продемонстрируют высококлассную конную подготовку, трюки и мастерство джигитовки.

В 14:30 - Пройдут показательные выступления пеших реконструкторов, инсценировка Ледового побоища.

В 16:30 - Состоятся ратные состязания реконструкторов по программам «щит меч», «копье», «битвы пятёрок».

В 18:00 на Главной сцене выступит фолк группа «Хольда».

В течение всего мероприятия (с 11:00 до 19:00) будут работать торговые ряды (литье, кожа, оружие), ярмарка современных мастеров, проходить исторические мастер-классы по изготовлению ювелирных изделий из стекла, средневековым танцам и настольным играм. Также будут работать лучный тир и специальная детская площадка, на которой ребята смогу поучаствовать в потешных боях.

Напомним, 24 августа в деревню Самолва Гдовского района снова прибудет конный поход «Александрова дорога». В этом году он посвящен 300-летию со Дня перенесения мощей Святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург.