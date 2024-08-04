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В Пскове пройдет шоукейс для музыкантов «За музыкой»

Шоукейс для музыкантов «За музыкой» пройдёт в Псковском театре драмы в рамках Недели креативной экономики 11-12 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Шоукейс включит в себя выступления финалистов, открытый микрофон, лекции от местных и приглашенных спикеров. В этом году в финал прошли шесть музыкальных команд/артистов со всего региона. В их числе Алина Куценко, Звуки атмосферных помех, поезд в август, Ольга Ягаа, яMaha, Vladislav Tiasto (unicreatum). Гостем мероприятия станет победитель прошлогоднего конкурса - группа «круглосутоный». По итогам шоукейса один из финалистов получит продюсирование трека от наставников и экспертов проекта.

Реализация шоукейса в этот раз проходит при поддержке грантов от Росмолодежь, так как псковская исполнительница Лиза Матрёшка выиграла грантовый конкурс в Москве в июне этого года.

Параллельно с музыкальным шоукейсом на Неделе креативной экономики пройдет еще два подобных мероприятия, которые будут посвящены моде и фотографии. Также планируется выступления спикеров из креативных индустрий со всей страны. Вход на все мероприятия бесплатный, но необходима предварительная регистрация на сайте. Организаторами мероприятия являются центр «Мой бизнес.Псков» и фонд «Другое дело».