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Оркестр псковского спецназа примет участие в фестивале «Михайловский бастион»

Военный оркестр 2-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады специального назначения выступит 8 сентября на фестивале «Михайловский бастион» на стадионе «Машиностроитель» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Изображение: пресс-служба ТКД

Оркестр псковского спецназа - молодой и талантливый коллектив - помимо музыкального обеспечения государственных церемониалов ведёт активную концертную деятельность на различных концертных площадках Псковской области, с каждым годом повышая своё исполнительское мастерство и удивляя зрителей разнообразием репертуара, заметили в ТКД.

Военный дирижер - гвардии старший лейтенант Владислав Гущин.

Также военный оркестр выступит 7 сентября в Усвятах на улице Карла Маркса, 17 в 17:00. Вход свободный.

Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.