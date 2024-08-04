Сцена / Фестивали

«Михайловский бастион»-2024. ФОТОРЕПОРТАЖ

Гала-концерт III Международного фестиваля военно-духовных оркестров «Михайловский бастион» состоялся на стадионе «Машиностроитель» в Пскове сегодня, 8 сентября.

Более 400 военных артистов создали захватывающее и зрелищное музыкально-театрализованное представление. На сцену вышли лучшие военные оркестры страны, а также детские творческие коллективы. Грандиозный гала-концерт стал кульминацией фестиваля, который в течение двух дней радовал выступлениями псковичей и гостей региона. Под звуки марша и колокольный звон, в ярких огнях софитов и под бурные аплодисменты зрителей разворачивалось музыкальное действо, посвященное патриотизму, воинской доблести и духовности.

Подробнее о том, как прошел фестиваль, — в фоторепортаже Анны Тягуновой.