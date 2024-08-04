Сцена / Фестивали

Детский духовой оркестр имени Александра Роора продолжил традицию выступлений на фестивале «Михайловский бастион»

Детский духовой оркестр имени Александра Роора исполнил произведение «Прощание славянки» в финале III Военно-музыкального фестиваля духовых оркестров «Михайловский бастион» на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 8 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Видео: пресс-служба ТКД

Оркестр продолжил традицию выступлений на фестивале, заложенную его основателем и художественным руководителем Александром Роором.

Детский оркестр был создан на базе духового оркестра «Геликон», в его состав вошли воспитанники и выпускники Псковского детского дома, центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, а также учащиеся детской музыкальной школы №1.

Дирижер оркестра - Никита Орлов, выпускник духового оркестра «Геликон» и Псковского областного колледжа искусств. Художественный руководитель коллектива - Анна Роор.

Александр Роор был основателем и бессменным художественным руководителем детского духового оркестра «Геликон» с 1997 года. Оркестр становился победителем и лауреатом многих конкурсов и фестивалей. Александр Петрович умер в июне 2023 года.

На фестивале «Михайловский бастион» детский духовой оркестр имени Александра Роора вместе со сводным оркестром исполнил произведение «Прощание славянки».