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Сцена / Фестивали

Солистка оратории «Иван Грозный»: В Пскове мы соединимся в единое музыкальное полотно

13.03.2025 14:08|ПсковКомментариев: 0

В рамках 51-го Фестиваля русской музыки имени Модеста Мусоргского и Николая Римского-Корсакова 16 марта псковичи услышат ораторию Сергея Прокофьева «Иван Грозный». В преддверии этого события корреспондент Псковской Ленты Новостей побеседовал с солисткой Концертного хора Санкт-Петербурга, хормейстером концертного хора Хорового училища имени Михаила Глинки и руководителем вокального ансамбля Silver voices Еленой Кексель. Она рассказала о репетициях и поделилась своими ожиданиями от предстоящего выступления.

 

Фото: Елена Кексель

- Елена, на ваш взгляд, почему именно это произведение вошло в афишу Фестиваля русской музыки в этом году?

- Я думаю, что это, безусловно, патриотическая идея, которая объединяет людей и сейчас особенно актуальна.

- Скажите, сложно ли исполнить это произведение? Насколько оно может быть сложным для восприятия зрителя?

- Мне кажется, оно не должно быть трудным для восприятия, если зритель понимает, о чём идёт речь, о каком герое и в какое время происходит действие. Для исполнителя это произведение представляет определённую сложность, поскольку оно было создано не как оратория Сергея Прокофьева, а как музыка к кинофильму, состоящая из отдельных музыкальных фрагментов. И потом уже позже эти фрагменты объединили в ораторию. Поэтому композиция имеет несколько мозаичное драматургическое строение. Задача музыкантов, дирижёра и чтеца — объединить эти фрагменты в единое целое, создать монолитный цикл. Для исполнителей это непростая задача.

- Пожалуйста, расскажите, как проходят репетиции? Насколько известно, сейчас они идут в Санкт-Петербурге. Будет ли возможность провести репетицию непосредственно в Пскове? Как проходит подготовка к выступлению?

- Подготовительный процесс начался в Петербурге. В принципе работа над сочинениями, где есть певцы, солисты, хор, оркестр, всегда начинаются с репетиций частями. Хор репетировал сначала отдельно с нашим руководителем, мы знакомились с музыкальным материалом, его учили, и этапом к хору приходит симфонический дирижер, то есть тот, кто будет дирижировать всем концертом. У него есть своя концепция, свое видение, своя музыкальная линия, которую он будет проводить. Я уверена, что он отдельно занимался с солистами, у него были отдельные репетиции с оркестром. Он отдельно приходил к нам на нашу репетиционную точку и занимался с хором, смотрел, как освоен материал, давал свои советы, знакомил нас с тем музыкальным видением, которое он будет на сцене представлять, потому что каждый дирижер может трактовать по-своему произведение. Поэтому как раз-таки задача этого этапа репетиции, когда приходит оркестровый дирижер, это, естественно, не знакомство, не выучка материала, а более полное в него погружение и знакомство с тем, как это будет уже на сцене. А в Пскове, безусловно, у нас будут репетиции, потому что все составные части: солисты, хор, оркестр, чтец, все мы соединимся, когда приедем в Псков, потому что до сих пор мы репетировали отдельно. В Пскове мы встретимся на репетиционной базе все вместе. Там же будет Алексей Репников (художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области - ред.) — дирижёр, который соединит нас в единое музыкальное полотно.

- Вам уже доводилось выступать на псковской сцене? 

- Коллектив, которым я руковожу, — Концертный хор Санкт-Петербурга — выступал в 2017 году на сцене Псковской областной филармонии в рамках фестиваля. Я не участвовала в этом выступлении, так как на тот момент не работала в этом коллективе. Это будет мой первый музыкальный опыт на псковской земле, хотя раньше я бывала здесь. Мне очень нравится этот город, уютный и аккуратный, очень атмосферный. Так что я с удовольствием туда вернусь.

- Поделитесь своими ожиданиями от псковской публики. Вы, вероятно, общались с коллективом и знаете, как их принимали в прошлый раз. Есть ли у вас какие-то предположения?

-  У артиста всегда одни ожидания: что его примут тепло, горячо, радушно. В предыдущие концерты в Пскове публика проявляла неподдельную теплоту и любовь к творчеству артистов. Это имеет огромное значение для концерта, ведь в создании музыкального произведения всегда участвуют не только те, кто выступает на сцене, но и зрители в зале. Если в зале возникает контакт и взаимная отдача, энергетика, симпатия, внимание, если она устанавливается в зале, тогда концепт получается волшебным. Тогда мы чувствуем ту самую магию, за которую все мы любим музыку и слушаем её. Поэтому мы надеемся, что псковская публика поддержит нас и проявит к нам своё тёплое внимание.

Беседовала Олесия Кривченкова

Напомним, концерт состоится 16 марта в большом концертном зале Псковской областной филармонии, начало в 18:00. 51-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова пройдет в рамках нацпроекта «Семья», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Теги: #51-й фестиваль русской музыки
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: 51-й Фестиваль русской музыки в Пскове Солистка оратории «Иван Грозный»: В Пскове мы соединимся в единое музыкальное полотно Оратория «Иван Грозный» Сергея Прокофьева впервые прозвучит в Пскове в рамках 51-го Фестиваля русской музыки Один из основателей «Терем-квартета» даст в Пскове концерт к юбилею Даниила Хармса «Беседка»: Подготовка 51-го Фестиваля русской музыки в Пскове. ВИДЕО «Концерт-анекдот» со стихотворениями Даниила Хармса представят в Пскове Алексей Репников рассказал о главной интриге 51-го Фестиваля русской музыки «Беседка»: Подготовка 51-го Фестиваля русской музыки в Пскове Оперы «Храбрый заяц» и «Бременские музыканты» представит в Пскове Мариинский театр «Беседка»: Подготовка 51-го Фестиваля русской музыки в Пскове Фестиваль русской музыки в Пскове откроют артисты проекта Zventa Sventana и оркестра Персимфанс На 51-м Фестивале русской музыки в Пскове выступят артисты Мариинского и Большого театров Ораторию «Иван Грозный» можно будет услышать в псковской филармонии 16 марта На Фестивале русской музыки в Пскове представят концерт по мотивам фильма «Иван Грозный» Концерт «Душеполезные песни на каждый день» пройдет в Пскове 17 марта В день рождения композитора Модеста Мусоргского в Пскове выступит Мариинский театр Александр Боярков: 51-й фестиваль русской музыки в Пскове будет посвящен фольклору 51-й фестиваль русской музыки пройдет в Пскове в марте
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