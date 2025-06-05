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Пушкинский заповедник объединил джаз и спектакль-концерт «Ниоткуда с любовью…»

Содружество артистов и музыкантов «САМи» представили на Днях Пушкинской поэзии спектакль-концерт «Ниоткуда с любовью…», а также знаменитый Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема представил свою концертную программу. Корреспондент Псковской Ленты Новостей спросил у артистов об их впечатлениях после фестиваля.

Ирина Пегова, Алексей Кравченко и Сергей Шнырев уже много лет работают вместе, и в этот раз они подготовили необычную программу, в которой собраны как любимые зрителями стихи, так и новые произведения, которые никогда ранее не звучали со сцены.

В программе гостей ждали поэтические монологи, диалоги и песни, а также хиты ансамбля «4:33» и композитора Дениса Калинского в сочетании с гитарными композициями Алексея Кравченко.

Режиссером выступила Наталья Семенова.

«Премьера у нас была в декабре 24-го года. Но сегодня, поскольку это такой спектакль-трансформер, то есть мы меняем стихи, иногда даже у нас кто-то прибавляется из участников в этом спектакле. Конечно, здесь было немножко другое. Здесь были новые стихи, немножко новой музыки», — сказала Наталья Семенова.

Режиссер рассказала, что давно знала о проведении Пушкинского фестиваля, но артисты выступали здесь впервые.

«Мне здесь очень понравилось. Природа потрясающая, места великолепные. Люди, наверное, тоже, но пока трудно сказать, ведь мы здесь недолго. Хочется увидеть больше. К сожалению, сегодня уезжаем в Москву на следующий фестиваль», — поделилась режиссер.

Наталья Семенова высказала слова благодарности в адрес организаторов фестиваля. По её мнению, такие мероприятия очень важны для жизни страны.

«Я восхищаюсь организаторами. В наше непростое время они находят силы и возможности для проведения мероприятий. Вы, как журналисты, освещаете эти события, и это очень важно. Считаю, что самое главное сегодня — это чтобы каждый занимался своим делом. Тогда у нашей страны будет светлое будущее. Я искренне благодарна вам за вашу работу. Спасибо», — заключила Наталья Семенова.

Народный артист России Алексей Кравченко признался, что смог проникнуться атмосферой «Михайловского» и смог насладиться выступлением.

«Масштаб мероприятия впечатляет. Всё продумано для людей, которые счастливы и наслаждаются отдыхом. Зрители внимательны и доброжелательны. Природа здесь просто восхитительна. Где ещё можно увидеть такое? Воздух свежий и чистый. Сегодня чудесная погода: не холодно, нет дождя. Мы переживали, что пойдёт дождь, и люди будут скучать. Но всё сложилось отлично», — рассказал советский и российский актёр театра и кино, музыкант. Народный артист Российской Федерации Алексей Кравченко.

Ярким дополнением вечера стало выступление Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема под руководством Бориса Фрумкина, исполнившего легендарные джазовые композиции.

Дирижер признался, что чувствует особую близость к Пушкину, родившемуся в тот же день, что и он, и признался, что чтение стихов поэта неизменно поднимает ему настроение.

«Пушкин родился 26 мая по старому стилю, а я родился 26 мая по новому стилю. Поэтому я всегда ощущал какую-то внутреннюю близость. И могу сказать вам, что до сих пор, если у меня плохое настроение или если что-нибудь не так, я открываю «Руслана и Людмилу» и начинаю читать. И всё становится сразу хорошо», — сказал Борис Фрумкин.

Он отдельно отметил, что великий поэт Александр Пушкин является неотъемлемой частью русской культуры и в очередной раз подчеркнул его уникальность.

«Пушкин — это не просто слова. Это гений, когда говорят: «Пушкин — это наше всё». Это действительно так. Его язык — это бриллиант, жемчуг, шампанское, всё, что угодно. Здесь есть наслаждение и глубина мысли, всё, что нужно. Такие люди рождаются редко. Поэтому это большая радость быть здесь. Хотя наша программа, возможно, не совсем соответствует, но здесь такое народное веселье, такой хэппенинг, что можно послушать и джаз», — сказал дирижер, виртуозный пианист и композитор, народный артист России Борис Фрумкин.

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.