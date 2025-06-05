Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Фестивали 05.06.2025 10:540 Дни Пушкинской поэзии и русской культуры стартуют 5 июня в Псковской области 07.06.2025 22:020 Пушкинский заповедник объединил джаз и спектакль-концерт «Ниоткуда с любовью…» 07.06.2025 18:000 Евгений Князев: «Михайловское» — это бесконечная тропа людей к Пушкину 07.06.2025 14:430 Александр Робин: Более тысячи артистов работают на Днях Пушкинской поэзии в «Михайловском»  07.06.2025 14:200 Литию отслужили в некрополе Ганнибалов и Пушкиных в Святогорском монастыре 07.06.2025 12:420 Финальный показ проекта «Школьная классика» состоялся на Днях Пушкинской поэзии в «Михайловском»
Сцена / Фестивали

Пушкинский заповедник объединил джаз и спектакль-концерт «Ниоткуда с любовью…»

07.06.2025 22:02|ПсковКомментариев: 0

Содружество артистов и музыкантов «САМи» представили на Днях Пушкинской поэзии спектакль-концерт «Ниоткуда с любовью…», а также знаменитый Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема представил свою концертную программу. Корреспондент Псковской Ленты Новостей спросил у артистов об их впечатлениях после фестиваля.

Ирина Пегова, Алексей Кравченко и Сергей Шнырев уже много лет работают вместе, и в этот раз они подготовили необычную программу, в которой собраны как любимые зрителями стихи, так и новые произведения, которые никогда ранее не звучали со сцены.

В программе гостей ждали поэтические монологи, диалоги и песни, а также хиты ансамбля «4:33» и композитора Дениса Калинского в сочетании с гитарными композициями Алексея Кравченко.

Режиссером выступила Наталья Семенова.

«Премьера у нас была в декабре 24-го года. Но сегодня, поскольку это такой спектакль-трансформер, то есть мы меняем стихи, иногда даже у нас кто-то прибавляется из участников в этом спектакле. Конечно, здесь было немножко другое. Здесь были новые стихи, немножко новой музыки», — сказала Наталья Семенова. 

Режиссер рассказала, что давно знала о проведении Пушкинского фестиваля, но артисты выступали здесь впервые. 

«Мне здесь очень понравилось. Природа потрясающая, места великолепные. Люди, наверное, тоже, но пока трудно сказать, ведь мы здесь недолго. Хочется увидеть больше. К сожалению, сегодня уезжаем в Москву на следующий фестиваль», — поделилась режиссер.

Наталья Семенова высказала слова благодарности в адрес организаторов фестиваля. По её мнению, такие мероприятия очень важны для жизни страны.

«Я восхищаюсь организаторами. В наше непростое время они находят силы и возможности для проведения мероприятий. Вы, как журналисты, освещаете эти события, и это очень важно. Считаю, что самое главное сегодня — это чтобы каждый занимался своим делом. Тогда у нашей страны будет светлое будущее. Я искренне благодарна вам за вашу работу. Спасибо», — заключила Наталья Семенова. 

Народный артист России Алексей Кравченко признался, что смог проникнуться атмосферой «Михайловского» и смог насладиться выступлением.

«Масштаб мероприятия впечатляет. Всё продумано для людей, которые счастливы и наслаждаются отдыхом. Зрители внимательны и доброжелательны. Природа здесь просто восхитительна. Где ещё можно увидеть такое? Воздух свежий и чистый. Сегодня чудесная погода: не холодно, нет дождя. Мы переживали, что пойдёт дождь, и люди будут скучать. Но всё сложилось отлично», — рассказал советский и российский актёр театра и кино, музыкант. Народный артист Российской Федерации Алексей Кравченко.

Ярким дополнением вечера стало выступление Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема под руководством Бориса Фрумкина, исполнившего легендарные джазовые композиции.

Дирижер признался, что чувствует особую близость к Пушкину, родившемуся в тот же день, что и он, и признался, что чтение стихов поэта неизменно поднимает ему настроение.

«Пушкин родился 26 мая по старому стилю, а я родился 26 мая по новому стилю. Поэтому я всегда ощущал какую-то внутреннюю близость. И могу сказать вам, что до сих пор, если у меня плохое настроение или если что-нибудь не так, я открываю «Руслана и Людмилу» и начинаю читать. И всё становится сразу хорошо», — сказал Борис Фрумкин.

Он отдельно отметил, что великий поэт Александр Пушкин является неотъемлемой частью русской культуры и в очередной раз подчеркнул его уникальность.

«Пушкин — это не просто слова. Это гений, когда говорят: «Пушкин — это наше всё». Это действительно так. Его язык — это бриллиант, жемчуг, шампанское, всё, что угодно. Здесь есть наслаждение и глубина мысли, всё, что нужно. Такие люди рождаются редко. Поэтому это большая радость быть здесь. Хотя наша программа, возможно, не совсем соответствует, но здесь такое народное веселье, такой хэппенинг, что можно послушать и джаз», — сказал дирижер, виртуозный пианист и композитор, народный артист России Борис Фрумкин.

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
Лента новостей
Последние новости
07.06.2025, 22:020 Пушкинский заповедник объединил джаз и спектакль-концерт «Ниоткуда с любовью…» 07.06.2025, 18:000 Евгений Князев: «Михайловское» — это бесконечная тропа людей к Пушкину 07.06.2025, 14:430 Александр Робин: Более тысячи артистов работают на Днях Пушкинской поэзии в «Михайловском»  07.06.2025, 14:200 Литию отслужили в некрополе Ганнибалов и Пушкиных в Святогорском монастыре
07.06.2025, 12:420 Финальный показ проекта «Школьная классика» состоялся на Днях Пушкинской поэзии в «Михайловском» 07.06.2025, 11:350 Литературную программу «Александр Пушкин. Carpe Diem» показали на днях русской культуры в «Михайловском» 07.06.2025, 11:180 Конкурс на лучшего Пушкина среди коллективов состоялся в «Михайловском» 07.06.2025, 10:430 Шествие фольклорных коллективов прошло в «Михайловском»
07.06.2025, 10:000 Основные гуляния в честь Дней Пушкинской поэзии проходят в «Михайловском»  06.06.2025, 21:200 Опубликована карта проезда на фестиваль «Исаборг» в Изборске 06.06.2025, 21:060 Пушкинское шествие в Пскове-2025. ФОТОРЕПОРТАЖ 06.06.2025, 17:310 Армен Мнацаканян: Пушкин – часть культуры каждого из нас
06.06.2025, 17:130 В Пскове стартует театрализованное шествие в рамках Дней Пушкинской поэзии 06.06.2025, 16:100 Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» пройдет 13-15 июня в Изборске 06.06.2025, 15:330 Опубликована карта размещения площадок Дней Пушкинской поэзии в «Михайловском» 06.06.2025, 14:540 Ансамбль старинной музыки «1703» сыграет на концерте «Лавандовая ночь» в Пскове
06.06.2025, 13:540 Фотофакт: «Золотой век» Олега Погудина показали в Пушкинском заповеднике 06.06.2025, 11:372 Театрализованное шествие в рамках Дней Пушкинской поэзии состоится 6 июня в Пскове 05.06.2025, 20:210 В «Михайловском» открылся LIX Пушкинский праздник поэзии 05.06.2025, 12:500 Группа Hodila Izba выступит на Днях Пушкинской поэзии в «Михайловском»
05.06.2025, 11:210 Литераторы со всей России примут участие в Пушкинском празднике поэзии 05.06.2025, 10:540 Дни Пушкинской поэзии и русской культуры стартуют 5 июня в Псковской области 04.06.2025, 16:380 Лучшие актеры и театральные коллективы «Школьной классики» выступят в «Михайловском» 04.06.2025, 13:120 Музыкальную программу праздника поэзии в «Михайловском» откроет «Золотой век» Олега Погудина
04.06.2025, 10:310 Стал известен маршрут театрализованного шествия в Пскове 6 июня 03.06.2025, 17:510 «Беседка»: Дни Пушкинской поэзии и русской культуры-2025. ВИДЕО 03.06.2025, 15:430 Под тему Дней Пушкинской поэзии написали спецпроекты — худрук фестиваля 03.06.2025, 14:210 На фестивале в «Михайловском» 7 июня покажут 20 спектаклей о писателе
03.06.2025, 13:510 Около 400 участников проекта «Школьная классика» готовят спектакли для Дней Пушкинской поэзии 03.06.2025, 12:390 Старейший джазовый оркестр страны выступит на Днях Пушкинской поэзии 03.06.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Дни Пушкинской поэзии и русской культуры-2025 02.06.2025, 14:370 Уличный спектакль «Ночь перед дуэлью» покажут в «Михайловском» на кровати-сцене
02.06.2025, 10:560 Два показа спектакля на воде «Все утопить!» ждут псковичей 8 июня в Дендропарке 01.06.2025, 11:000 «Первый театр» покажет на Днях Пушкинской поэзии премьерный спектакль для семейного просмотра 31.05.2025, 17:400 Места для парковки обозначили на время Дней Пушкинской поэзии 31.05.2025, 16:000 Пять концертов органной музыки состоятся в Пскове в июне
31.05.2025, 12:400 Известные российские писатели примут участие в Днях Пушкинской поэзии 30.05.2025, 18:260 Актёр Фёдор Степанов и музыкант Олег Бойко представят поэтическую композицию в «Михайловском» 30.05.2025, 14:430 «Великанцы» выйдут на улицы Пскова 6 июня 30.05.2025, 12:560 Спектакль «Каинова печать» псковского драмы стал доступен по «Пушкинской карте»
30.05.2025, 12:260 Впервые на псковском хоровом фестивале имени Гривского выступит коллектив из Южной Осетии 30.05.2025, 08:150 Концерт органной музыки представят студенты псковского колледжа искусств 29.05.2025, 20:550 Коллектив Dizzy Dutch Duck выступает с концертом в Поганкиных палатах в Пскове 29.05.2025, 20:450 Хоровой фестиваль имени Гривского пройдет в Пскове
29.05.2025, 14:550 Фестиваль «На страже мира. Луки на Ловати» пройдет в Великих Луках 29.05.2025, 13:120 Спектакль-концерт «Ниоткуда с любовью…» представят на Днях Пушкинской поэзии 29.05.2025, 11:190 Современный джаз прозвучит в Поганкиных палатах в Пскове 29 мая 28.05.2025, 18:211 Спектакль под открытым небом «Всё утопить!» покажут в псковском Дендропарке 
28.05.2025, 16:370 Стартовал прием заявок на псковский эногастрономический фестиваль «Виноград-2025» 28.05.2025, 11:550 Актрисы Московского театра покажут поэтическую программу в Пушкинских Горах 27.05.2025, 16:511 Программу и акцию ко дню рождения Пушкина подготовил Псковский театр драмы 26.05.2025, 18:100 Более 7 тысяч человек посетили второй псковский гастрофестиваль «Моя еда»
26.05.2025, 12:320 Гастрофестиваль «Моя еда» в Пскове-2025. ФОТОРЕПОРТАЖ 26.05.2025, 09:420 Интерактивное представление «Лукоморье» покажут на Днях Пушкинской поэзии 25.05.2025, 17:200 Яичницу из страусиных яиц могли попробовать псковичи в парке Строителей  25.05.2025, 16:203 Певица Йоко выступила на гастрофестивале «Моя еда» в Пскове
25.05.2025, 15:000 Показ «Этномода» прошёл в Пскове. ФОТО 25.05.2025, 14:000 Показ «Этномода» проходит в парке Строителей в Пскове  25.05.2025, 13:000 Ремесленную ярмарку могут посетить псковичи в парке Строителей  25.05.2025, 10:200 Певица Йоко выступит на гастрофестивале «Моя еда» в Пскове
25.05.2025, 09:200 Гастрономический фестиваль «Моя еда» пройдёт в Пскове 25 мая 23.05.2025, 23:490 Закрытие 81-го филармонического сезона. ФОТОРЕПОРТАЖ 23.05.2025, 20:060 Столичные звезды выступят на итоговом гала-концерте проекта «Город мастеров» в Печорах 23.05.2025, 19:130 81-й филармонический сезон закрывают в Пскове концертом «Эпоха в музыке. Морис Равель»
23.05.2025, 19:050 Гимн псковского фестиваля «Добрый рок» официально презентуют 26 мая 23.05.2025, 18:521 Певица Йоко о ненависти к печени и любви к яйцам 23.05.2025, 15:280 Опубликована полная программа псковского гастрономического фестиваля «Моя еда» 23.05.2025, 12:060 Кукольный спектакль «Станционный смотритель» покажут на Днях Пушкинской поэзии
22.05.2025, 15:580 Мастер-классы по приготовлению блюд из яиц организуют в Пскове 22.05.2025, 12:210 Концерт «Лавандовая ночь» вновь пройдет на террасе псковского отеля «Покровский» 22.05.2025, 10:080 Уличный театр «Точка» представит проект «Шагоход» на Днях Пушкинской поэзии 22.05.2025, 09:150 Петербуржская органистка даст концерт «От Баха до джаза» в Пскове
21.05.2025, 18:031 Певица Йоко выступит на гастрономическом фестивале «Моя еда» в Пскове 20.05.2025, 21:210 Концертную программу «Маскарад имени Пушкина» представит группа «Pakava La Familia» 20.05.2025, 14:080 «Мыслительную процессию» организуют на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры 20.05.2025, 13:120 Спектакль «Смерть Тарелкина» в Пскове снимут с репертуара в этом сезоне
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru