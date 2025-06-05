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Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Наталией Дубровской

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

С 13 по 15 июня в Изборске пройдет традиционный фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг». Кто примет в нем участие? Чем будут удивлять публику? Какие активности предусмотрены для гостей разных возрастов? Об этом и многом другом расскажет гость студии - директор музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская. Также она поделится ближайшими планами заповедника.

Ведущий — Артем Татаренко.

Фестиваль «Исаборг» организуется при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Информационными партнерами выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».