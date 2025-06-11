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Хоровой концерт из программы довлатовского фестиваля в Пушкиногорье проведут в «Михайловском»

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» завтра, 26 июня, принимает на своей территории одно из событий фестиваля «Дом Довлатова в Пушкинских Горах». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, речь идёт о концерте хора Fortis из северной столицы.

Репродукция: Александр Батурин. Савкина горка. Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Этот коллектив, в репертуар которого входят произведения духовной, классической и народной музыки, чаще выступает на «академических» площадках — таких как Большой зал Санкт-Петербургской филармонии имени Дм. Шостаковича, концертный зал Смольного собора или атриум Главного штаба Государственного Эрмитажа. Однако завтрашний концерт музыканты намерены дать на открытом воздухе, на старинном городище Савкина горка, пояснили в «Михайловском».

Хоровой вечер планируют провести при небольшом стечении публики (50-80 человек, как предполагают его организаторы). Не предусмотрено на Савкиной горке завтра и никаких технических и сценических конструкций.

В «Михайловском» отметили, что это не первый опыт «перетекания» довлатовского фестиваля — очень насыщенного, с программой, рассчитанной на зрителей и слушателей с весьма разными художественными интересами — на территорию Пушкинского Заповедника. Так, в прошлом году, также на Савкиной горке, с успехом прошёл концерт гусляра Михаила Мирского и скрипачки Юлии Усовой. То выступление произвело очень сильное впечатление не только на публику, но и на самих музыкантов, по их собственному признанию. «Не возникало никакого волнения, а только чистое наслаждение от того, как красота вокруг переплетается с нашей музыкой. Очень хотелось посмотреть на это глазами зрителей, которые наблюдали за нашими спинами закат», — рассказывала Юлия после.

Концерт хора «Fortis» завтра, 26 июня, на Савкиной горке в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» планируют начать в 20.40. Его программа рассчитана примерно на полтора часа. Вход на старинное городище свободный для всех желающих.

Уточним, что фестиваль «Дом Довлатова в Пушкинских Горах» пройдёт в период с 26 по 29 июня.