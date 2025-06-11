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Более 40 коллективов примут участие в псковском фестивале «Добрый рок»

Более 40 коллективов будут выступать на фестивале «Добрый рок» в палкинской деревне Слопыгино, сообщил директор фестиваля Андрей Семенов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«В нашей области более масштабных фестивалей не бывает. Мы - основные поставщики положительных эмоций», - сказал Андрей Семенов.

Также директор фестиваля поделился, что в этом году на ряду с хедлайнерами на сцене выступит молодой псковский коллектив.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Добрый рок» пройдет в палкинской деревне Слопыгино из-за подтопления площадки в Палкино. Время проведения - с 4 по 6 июля.

Информационную поддержку фестивалю оказывают Псковская Лента Новостей и «Наше радио Псков» (103.0 FM).