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Локацию фестиваля «Добрый рок» поменяли, чтобы гости не плавали перед сценой — директор

Фестиваль «Добрый рок» пройдет в лесном массиве вблизи деревни Слопыгино под Палкино, сообщил директор фестиваля Андрей Семенов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Мы на Смолинском озере в прибрежной зоне проводим фестиваль. В этом году тоже хотели там проводить, но погода внесла свои коррективы. Поэтому для того, чтобы наши гости не плавали перед сценой, мы решили поменять локацию», - сказал Андрей Семенов.

Сейчас фестиваль будут проводить на поляне в лесном массиве вблизи деревни Слопыгино.

«Хорошо, что нашелся человек, который дал нам возможность провести фестиваль на этом поле. Вчера мы проводили первый покос, намечали площадку», - уточнил Андрей Семенов.

Даты проведения фестиваля - с 4 по 6 июля.

Информационную поддержку фестивалю оказывают Псковская Лента Новостей и «Наше радио Псков» (103.0 FM).