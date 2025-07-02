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Полгода было самому маленькому посетителю псковского фестиваля «Добрый рок»

Самому маленькому посетителю псковского фестиваля «Добрый рок» было всего полгода, рассказал директор фестиваля Андрей Семенов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«А самому старшему нашему гостю было 74 года. То есть вот такой разброс, в 70 с лишним лет», - сказал Андрей Семенов.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Добрый рок» пройдет в палкинской деревне Слопыгино из-за подтопления площадки в Палкино. Даты проведения - с 4 по 6 июля.

Информационную поддержку фестивалю оказывают Псковская Лента Новостей и «Наше радио Псков» (103.0 FM).