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«Беседка»: Андрей Семенов о фестивале «Добрый рок-2025». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 2 июля.

Гость студии - директор фестиваля «Добрый рок» Андрей Семенов.

Ведущий Артем Татаренко поговорил с ним о том, как и где в этом году пройдет рок-фестиваль «Добрый рок-2025». Какие группы выступят в рамках трехдневной музыкальной программы, и какие активности для детей и взрослых приготовили организаторы? Как обустроена гостевая зона, парковки и будет ли на территории фестиваля работать фастфуд?