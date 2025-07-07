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Стали известны даты проведения и хедлайнеры традиционного псковского фестиваля «Книжная яблоня»

В этом году фестиваль «Книжная яблоня» будет проходить в Пскове 24-27 сентября и уже включён в календарь проекта «Читающая Россия», а также поддержан федеральным проектом «Читай с детьми», сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизированной библиотечной системе Пскова.

Фотография: Freepik

Фестиваль проводится при поддержке управления культуры и управления образования администрации города Пскова, а также Российского книжного союза и Союза детских и юношеских писателей. Его партнёрами стали Московский государственный педагогический университет, Фонд поддержки научных, образовательных и культурных инициатив, Навигатор по современной отечественной детской литературе и «Союздетлит». В фестивале примут участие более пятнадцати книжных издательств.

Издательство «ЭКСМО» привезёт на этот фестиваль в Псков писателей Антонину Крейн, Ульяну Черкасову, Нину Грай и Анастасию Андрианову. Также на «Книжную яблоню» в Псков приедут писатели Марина Дороченкова, Ольга Орлова, Наталья Шарапова и Ольга Шестакова. В фестивале примут участие автор исторических сказок, автор и руководитель проекта «Псковская история в сказках», краевед, организатор молодёжных краеведческих проектов Марина Иванова, псковская «пряничная фея», художник-реставратор, искусствовед, историк, культуролог, создатель ведущего гастрономического бренда Псковской области «Изборский пряник» Татьяна Мусатова, автор детских книг, архитектор института «Псковгражданпроект», преподаватель ИЗО Надежда Альшенецкая и сотрудница Социального фонда Псковской области, финалист международного конкурса «Алиса-2024», автор книг для детей Татьяна Фомченкова

На площадках фестиваля будут проходить встречи с писателями, иллюстраторами, специалистами по детскому чтению, а также спектакли, книжные квесты, публичные лекции, мастер-классы, выставки и книжная ярмарка.