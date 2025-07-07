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Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Военно-исторический фестиваль «Островский рубеж»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

20 июля в деревне Холматка Островского района пройдет военно-исторический фестиваль «Островский рубеж». Это часть проекта «На нашей улице Победа». Гостей ждет реконструкция сражений 1941-1945 годов, включая оборону линии «Пантера» и партизанское сопротивление. В боях примут участие более 300 реконструкторов и десятки единиц исторической техники.

Гость эфира — руководитель отдела специальных проектов Театрально-концертной дирекции Псковской области Василий Чепелов.

Ведущий — Артем Татаренко.

Трансляция завершена