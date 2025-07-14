Три реконструкции сражений представят гостям фестиваля «Островский рубеж»

Программу военно-исторического фестиваля «Островский рубеж», организованного в рамках проекта «На нашей улице Победа», опубликовали в официальной группе Театрально-концертной дирекции в соцсети «ВКонтакте».
Изображение: ТКД / «ВКонтакте»
Фестиваль подразумевает 4 площадки реализации мероприятия: Поле боя, сцену, общее пространство и экспозицию «Хутор».
На площадке «Поле боя» будет следующие реконструкции сражений :
- 11:30 - Эпизод «Оборона Островского УРа в июле 1941 года, прорыв "Линии Сталина", укрепление немецких войск на указанном промежутке фронта»;
- 14:30 - Эпизод «Партизанское сопротивление и диверсионная деятельность партизан на объектах, входящих в состав линии "Пантера" в период с 1941 по 1944 год»;
- 17:00 Эпизод «Прорыв линии "Пантера" в июле 1944 года, закрепление Советских войск на указанном промежутке фронта»;
На площадке «Сцена»:
- 12:30 - Концерт фронтовой песни «Когда мы были на войне»;
- 15:30 Группа «Малиновская банда»;
- Концерт эстрадно-джазового оркестра Псковской области.
На общем пространстве с 11:00 до 18:00 будут работать:
- Интерактивная площадка «Позиция артиллерии»;
- Интерактивная площадка «Полевые лагеря противоборствующих сторон периода Великой Отечественной войны 1941-1945»;
- Выставка поисковых находок;
- Интерактивная площадка «Батальонный медицинский пункт - выставка военной медицины»;
- Интерактивная площадка «Штаб батальона»;
- Выставка вооружения периода ВОВ;
- Интерактивная площадка «Полевая почтовая станция».
На экспозиции «Хутор» с 14:30 будет организован концерт фронтовой песни «Когда мы были на войне».