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Эстрадно-джазовый оркестр Псковской области выступит на фестивале «Островский рубеж»

Эстрадно-джазовый оркестр Псковской области выступит в рамках проекта «Музыка Победы» на военно-историческом фестивале «Островский рубеж» в деревне Холматка 20 июля. Об этом Театрально-концертная дирекция сообщила в своем Telegram-канале.

Фото: Театрально-концертная дирекция / Telegram-канал

Вместе с оркестром на сцену выйдут Заслуженный артист России Александр Либ, солисты Екатерина Андреева и Роман Кузьмин. Они исполнят трогательные произведения, бережно передающие память поколений - «Баллада о матери», «Как молоды мы были», «Дети войны», «Родина», «Уроки истории», «Синий платочек» и другие композиции.

Концерт начнется в 18:00. Вход свободный.

Проект «Музыка Победы» реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».