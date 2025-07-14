Написать и отправить письмо через «полевую почтовую станцию» смогут гости военно-исторического фестиваля «Островский рубеж»

На военно-историческом фестивале «Островский рубеж», организованном в рамках проекта «На нашей улице Победа», будет работать «Полевая почтовая станция», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Изображение: ТКД
«Посетителей площадки познакомят с работой почтальонов времен Великой Отечественной войны, подчеркнув значимость налаженной почтовой службы в тот период, ведь именно почтальоны стали живительной нитью, соединявшей солдат фронта с близкими дома. Письма, приносимые ими на передовую, служили поддержкой, придавали силы и надежду, помогая выдержать самые тяжелые испытания военного времени», — рассказали в ТКД.
Гостям также предоставится возможность самостоятельно написать и отправить письмо.
Фестиваль состоится 20 июля в деревне Холматка, Островский район, Псковская область.
Начало в 11:00. Вход свободный.
С полной программой фестиваля можете ознакомиться по ссылке ниже.