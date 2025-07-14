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ТКД опубликовала схему военно-исторического фестиваля «Островский рубеж»

Схему военно-исторического фестиваля «Островский рубеж», организованного в рамках проекта «На нашей улице Победа», опубликовали в Telegram-канале Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Схема: Telegram-канал Театрально-концертной дирекции Псковской области

В деревне Холматка Островского района гостей ждет реконструкция сражений периода Великой Отечественной войны - оборона и прорыв линии «Пантера», партизанское сопротивление. Будет задействовано более 300 реконструкторов, около 20 боевой и игровой техники, пиротехнические эффекты. Организаторы подготовят интерактивные площадки, которые сможет посетить каждый гость фестиваля: «Штаб батальона», «Батальонный медицинский пункт», «Полевая почтовая станция», «Полевые лагеря», «Лагерь реконструкторов», выставки вооружений и другие локации.



На фестивале выступят группа «Малиновская банда», Эстрадно-джазовый оркестр Псковской области, концерт коллективов Псковской области «Когда мы были на войне». Будет работать и зона фуд-корта со специальным меню, в том числе из блюд времен Великой Отечественной войны.