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Запустить фонарики желаний смогут псковичи на фестивале в Дендропарке

Выпустить на водную гладь пруда фонарики смогут псковичи на фестивале в Дендропарке 1 и 2 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фото здесь и далее: официальная группа организаторов в «ВКонтакте»

Помимо традиционного запуска фонариков, гости фестиваля смогут полюбоваться на плавающую 3-х метровую Луну, 5 интерактивных планет, которые можно будет обнять, а также фотозону «люблю тебя до луны и обратно». Весь праздник будет сопровождать лазерное шоу.

Фонарики гости будут запускать в рамках программы. Как рассказали организаторы, согласно легенде, фонарик-куб отвечает за материальные желания, а цветок – за духовные.

Начало фестиваля в 21:00, запуск фонариков с 22:00.

Вход свободный. 6+