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Реконструкторы из Москвы и Петербурга примут участие в фестивале «Александрова дорога» в Гдовском районе

9 августа в деревне Самолва Гдовского района пройдет фестиваль «Александрова дорога». На мероприятии будут задействованы профессиональные актеры из Москвы. Об этом сообщил руководитель отдела специальных проектов Театрально-концертной дирекции Псковской области Василий Чепелов в программе «Беседка» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Он отметил, что костяк реконструкторов составят псковские клубы. Также ожидаются гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Соснового Бора и других городов. На поле брани можно ждать 50-60 человек.

Кроме того, посетителей фестиваля ждут интерактивные площадки, концертные бои и лавки ремесленников.

«Гости смогут приобрести самые разные сувениры. Любой человек найдет себе все, что захочет. Также будет присутствовать блок общепита», - рассказал заместитель директора областного Центра народного творчества, заведующий отделом декоративно-прикладного творчества и ремесел Александр Бойчук.

Он отметил, что фестиваль откроется в 11:00. В программу мероприятия входят турниры и состязания ратников, групповые конкурсы, конный поход, массовые бои, постановка Ледового побоища. Также будет концертная программа – его представит фолк-группа «Кайлех» из Санкт-Петербурга.

Организаторы отметили, что на интерактивных площадках будут стоять тенты, где можно спрятаться от жары. Также посетителям советуют взять с собой зонты.

Закончится фестиваль в 18:00.