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«Беседка»: «Александрова дорога-2025». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 6 августа.

В этом году в России отмечается 300-летие со дня учреждения ордена Александра Невского. Именно этой дате будет посвящен проект «Александрова дорога. За труды и Отечество», который реализуется с 12 июля по 17 августа при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Участниками проекта являются города, объединенные именем великого князя, и 9 августа к ним присоединится деревня Самолва Гдовского района Псковской области.

Подробнее о сути проекта и о том, что ждет жителей нашего региона на уникальном шоу, рассказали руководитель отдела специальных проектов Театрально-концертной дирекции Псковской области Василий Чепелов и заместитель директора областного Центра народного творчества, заведующий отделом декоративно-прикладного творчества и ремесел Александр Бойчук. Ведущий - Дмитрий Иванов.