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Фестиваль под открытым небом «Музыка на воде» пройдёт в Пскове 29 и 30 августа

Ежегодный фестиваль под открытым небом «Музыка на воде» пройдёт в Пскове 29 и 30 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области

Два фестивальных вечера подарят псковичам и гостям города встречи с русской и австро-немецкой классикой в Дендропарке у стен Спасо-Преображенского Мирожского монастыря.

Неизменным участником концертов станет Губернаторский симфонический оркестр Псковской области вместе с солистами Мариинского театра Екатериной Савинковой и Романом Широких. Художественный руководитель и главный дирижер – Алексей Репников.

Первый концерт будет посвящен русской классической музыке. Зрители услышат фрагменты музыки к балетам «Раймонда» Александра Глазунова, «Ромео и Джульетта» Cергея Прокофьева, «Жар-птица» Игоря Стравинского и отрывки из Симфонии №5 Петра Чайковского. Второй фестивальный день подарит зрителям шедевры австро-немецкой классики.