Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Фестивали 06.08.2025 17:340 «Беседка»: «Александрова дорога-2025». ВИДЕО 07.08.2025 11:581 V междеревенский кинофестиваль «Золотой шуруп» состоится в Гдовском районе 06.08.2025 17:340 «Беседка»: «Александрова дорога-2025». ВИДЕО 06.08.2025 16:410 Фестиваль под открытым небом «Музыка на воде» пройдёт в Пскове 29 и 30 августа 06.08.2025 16:400 Мастер-классы и выставка вооружения ждут гостей фестиваля «Александрова дорога» в Самолве 06.08.2025 15:020 Реконструкторы из Москвы и Петербурга примут участие в фестивале «Александрова дорога» в Гдовском районе
Сцена / Фестивали

V междеревенский кинофестиваль «Золотой шуруп» состоится в Гдовском районе

07.08.2025 11:58|ПсковКомментариев: 1

Завтра, 8 августа, в деревне Колодье Гдовского района стартует V междеревенский кинофестиваль «Золотой шуруп», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

В программе фестиваля праздничный концерт, премьера фильма Никиты Мокиенко «Алиса», показ конкурсных фильмов, концерт в честь закрытия мероприятия. Для посетителей фестиваля выступят детские писатели Андрей Усачев и Михаил Мокиенко, композитор Александр Пинегин, заслуженные артисты Юрий Беляев и Татьяна Абрамова, актрисы театра и кино Кристина Минкина, Ольга Тирская, Галина Комиссарова. 

Открытие состоится 8 августа в 20:00. Фестиваль пройдет с 8 по 10 августа. 

Теги: #фестиваль
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
Лента новостей
Последние новости
07.08.2025, 11:581 V междеревенский кинофестиваль «Золотой шуруп» состоится в Гдовском районе 06.08.2025, 17:340 «Беседка»: «Александрова дорога-2025». ВИДЕО 06.08.2025, 17:070 Ансамблевый концерт «Музыкальное наследие Франции» пройдет в Пскове 9 августа 06.08.2025, 16:410 Фестиваль под открытым небом «Музыка на воде» пройдёт в Пскове 29 и 30 августа
06.08.2025, 16:400 Мастер-классы и выставка вооружения ждут гостей фестиваля «Александрова дорога» в Самолве 06.08.2025, 15:020 Реконструкторы из Москвы и Петербурга примут участие в фестивале «Александрова дорога» в Гдовском районе 06.08.2025, 13:500 Альберт Жалилов пригласил псковичей на свой концерт на террасе отеля «Покровский» 06.08.2025, 13:240 Фестиваль «Александрова дорога» пройдет в Гдовском районе 9 августа
06.08.2025, 12:030 Начинается видеотрансляцию программы «Беседка»: «Александрова дорога-2025» 05.08.2025, 17:410 Панк-группа «Йорш» выступит на псковском фестивале «Добрый рок» в год своего 20-летия 04.08.2025, 14:070 Трагикомедию по пьесе Флориана Зеллера «Папа» покажут в Пскове 24 сентября 03.08.2025, 18:110 Фестиваль деревенской культуры «Сенокосная пора» состоялся в Палкинском районе
02.08.2025, 16:200 Выступление этно-фолк-группы «ДаркРивер» проходит на фестивале «Железный град» в Изборске 02.08.2025, 15:300 Дефиле исторического костюма и доспеха проходит на фестивале «Железный град» в Изборске 02.08.2025, 13:140 Фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град» открылся в Изборске 02.08.2025, 09:400 Фестиваль «Железный град» пройдет в Изборске
01.08.2025, 17:540 Фестиваль «Добрый рок-2026» состоится с 3 по 5 июля в Палкинском районе 01.08.2025, 15:080 Шесть тематических подворий развернут на псковском фестивале «Лешуга» 31.07.2025, 20:130 Концерт «Посвящение Эми Уайнхаус» состоялся в Поганкиных палатах 31.07.2025, 19:000 Фестиваль «Семейные традиции. Сенокосная пора» пройдёт в Палкинском районе
31.07.2025, 15:060 Вокалистка из Петербурга приглашает псковичей на концерт «Посвящение Эми Уайнхаус» 31.07.2025, 11:010 Глава Гдовского района назвал причину отмены фестиваля «Наше море» 30.07.2025, 11:490 Фестиваль «Наше море» не состоится в этом году в Гдове 29.07.2025, 15:000 Фестиваль красок ждет псковичей на первых выходных августа
29.07.2025, 10:300 Запустить фонарики желаний смогут псковичи на фестивале в Дендропарке 28.07.2025, 17:230 Открытие 63-го театрального сезона Псковского театра кукол состоится 6 сентября 25.07.2025, 12:430 Карта пляжного фестиваля «Псков молодой - 2025» доступна гостям 24.07.2025, 15:240 Около 100 реконструкторов примут участие в фестивале «Железный град»
24.07.2025, 13:460 Зоны отдыха и спорта будут работать для гостей фестиваля «Псков молодой - 2025» 24.07.2025, 13:130 Опубликована программа фестиваля «Железный град», который пройдёт в Изборске 23.07.2025, 20:280 Петербургский квартет Софьи Шустровой выступит в Поганкиных палатах 31 июля 22.07.2025, 17:210 12 500 человек посетило военно-исторический фестиваль «Островский рубеж»
21.07.2025, 16:220 Бесплатные мастер-классы ждут псковичей на пляжном фестивале «Псков молодой – 2025» 21.07.2025, 13:310 В Пустошкинском районе Псковской области прошёл фестиваль «Место Силы» 18.07.2025, 19:390 Особенности устройства пункта управления батальоном узнают гости фестиваля «Островский рубеж» 18.07.2025, 16:420 ТКД опубликовала схему военно-исторического фестиваля «Островский рубеж»
18.07.2025, 16:210 «Ростелеком»: Праздники ПЛН создают атмосферу единства, дарят положительные эмоции и формируют новые традиции 18.07.2025, 15:210 Написать и отправить письмо через «полевую почтовую станцию» смогут гости военно-исторического фестиваля «Островский рубеж» 18.07.2025, 10:060 Ирина Кухи о «Лавандовой ночи»: это не просто концерт — это настроение, воспоминание о лете 17.07.2025, 18:020 Эстрадно-джазовый оркестр Псковской области выступит на фестивале «Островский рубеж»
16.07.2025, 17:080 Три реконструкции сражений представят гостям фестиваля «Островский рубеж» 16.07.2025, 13:540 «Малиновская банда» выступит на военно-историческом фестивале «Островский рубеж» 16.07.2025, 10:370 Пляжный фестиваль «Псков молодой» пройдет 25 июля 15.07.2025, 14:540 20 июля островская деревня Холматка наполнится звуками легендарных военных песен
14.07.2025, 19:200 «Битва жизни»: пораженье или победа? 14.07.2025, 17:040 «Островский рубеж»: в 2025 году с новым размахом 14.07.2025, 15:440 «Беседка»: Военно-исторический фестиваль «Островский рубеж». ВИДЕО 14.07.2025, 13:200 Спектакли Псковского театра драмы в уходящем сезоне посетили более 60 тысяч зрителей
14.07.2025, 13:060 В третий раз «Музыкальная экспедиция» пройдет в Покровской башне в Пскове 14.07.2025, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Военно-исторический фестиваль «Островский рубеж» 12.07.2025, 20:402 Фестиваль «Псковское наследие» состоится 13 июля 12.07.2025, 10:200 Стали известны даты проведения и хедлайнеры традиционного псковского фестиваля «Книжная яблоня»
11.07.2025, 19:000 Псковский театр драмы завершит сезон премьерой спектакля «Битва жизни» 11.07.2025, 18:210 Масштабный военно-исторический фестиваль «Островский рубеж» пройдет в деревне Холматка 20 июля 10.07.2025, 18:160 «Беседка»: «Битва жизни» на сцене Псковского театра драмы. ВИДЕО 10.07.2025, 17:540 Режиссёр Андрей Гончаров: Встречаться с новыми театрами — это вызов
10.07.2025, 16:280 Я не противник современных технологий в театре — режиссёр Андрей Гончаров 10.07.2025, 15:330 В спектакле псковского театра «Битва жизни» важна фигура отца – режиссер 10.07.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: «Битва жизни» Псковского театра драмы 09.07.2025, 20:400 Концерт «Воображаемый фольклор» прошёл в Варлаамовской башне. ФОТО
09.07.2025, 16:150 На псковской ярмарке «Виноград-2025» зафиксировали 106 500 посещений 09.07.2025, 14:430 Концерт «Воображаемый фольклор» дважды дадут в Варлаамовской башне 9 июля 09.07.2025, 14:030 Фестиваль яблок «Лешуга» пройдет в Пскове с 15 по 17 августа 09.07.2025, 13:220 Псковский театр драмы анонсировал премьеры в сезоне 2025-2026
07.07.2025, 16:350 Дмитрий Мельников: Рок — один из самых популярных жанров музыки среди псковичей 07.07.2025, 12:440 «Добрый рок-2025» в палкинской деревне Слопыгино. ФОТОРЕПОРТАЖ 07.07.2025, 10:080 Более 8 тысяч человек посетили псковский кинофестиваль «Западные ворота» 06.07.2025, 23:110 TattoIN и «Бригадный подряд» выступили в третий день псковского фестиваля «Добрый рок»
06.07.2025, 20:310 Фильм Ильи Казанкова «Капитан четвертого ранга» получил главный приз псковского фестиваля «Западные ворота»  06.07.2025, 20:050 Актриса Тамара Акулова получила приз «За вклад в кинематограф» в Пскове  06.07.2025, 19:480 Лучшие короткометражные фильмы назвали на псковском кинофестивале «Западные ворота» 06.07.2025, 19:111 Псков стал участником проекта «Военные оркестры в парках»
06.07.2025, 19:000 Победителей кинофестиваля «Западные ворота» определили в Пскове 06.07.2025, 17:050 «Битву караоке» устроят в заключительный день псковского фестиваля «Виноград» 06.07.2025, 16:450 Дмитрий Месхиев: «Полосатый рейс» — хорошая, веселая картина, но это не искусство 06.07.2025, 16:050 На псковском фестивале «Виноград» выступит заслуженный коллектив Белоруссии Camerata
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru