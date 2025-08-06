Сцена / Фестивали

V междеревенский кинофестиваль «Золотой шуруп» состоится в Гдовском районе

Завтра, 8 августа, в деревне Колодье Гдовского района стартует V междеревенский кинофестиваль «Золотой шуруп», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

В программе фестиваля праздничный концерт, премьера фильма Никиты Мокиенко «Алиса», показ конкурсных фильмов, концерт в честь закрытия мероприятия. Для посетителей фестиваля выступят детские писатели Андрей Усачев и Михаил Мокиенко, композитор Александр Пинегин, заслуженные артисты Юрий Беляев и Татьяна Абрамова, актрисы театра и кино Кристина Минкина, Ольга Тирская, Галина Комиссарова.

Открытие состоится 8 августа в 20:00. Фестиваль пройдет с 8 по 10 августа.