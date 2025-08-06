Сцена / Фестивали

Примите участие в масштабном розыгрыше призов от банка-партнера фестиваля «Лешуга» - АО «Россельхозбанк»!

Каждый участник имеет шанс выиграть ценные подарки и приятные сюрпризы! Главный приз - электрический велосипед марки Gelbert. Также разыгрываются сертификаты на экскурсию на сидродельни и наборы сувенирной продукции.

Как принять участие?

Оформите дебетовую карту «СВОЯ КАРТА ПЛЮС» от АО «Россельхозбанка»

Соверши наибольшее количество покупок по карте до 14:00 16 августа

Розыгрыш состоится 17 августа с 19:00 до 21:00 непосредственно на фестивале «Лешуга» на главной сцене среди всех участников, оформивших карту.

Оформить карту можно на стенде «Россельхозбанк» на фестивале «Лешуга»:

15 августа 2025 года с 13:00 до 19:00

16 августа 2025 года с 11:00 до 13:00.

И в офисах АО «Россельхозбанк»:

г. Псков, ул. Некрасова, д.44А с 14 по 15 августа 2025 года 9:00 до 19:30; 16 августа 2025 года с 9:00 до 13:00. г. Псков, ул. Народная, д.21 с 14 по 15 августа 2025 года с 9:00 до 16:30.

Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения в группе ВК «Равные возможности»

Пусть удача улыбнется именно вам!

Реклама: АО «Россельхозбанк», erid: 2SDnjc1LUwg