Примите участие в масштабном розыгрыше призов от банка-партнера фестиваля «Лешуга» - АО «Россельхозбанк»!
Каждый участник имеет шанс выиграть ценные подарки и приятные сюрпризы! Главный приз - электрический велосипед марки Gelbert. Также разыгрываются сертификаты на экскурсию на сидродельни и наборы сувенирной продукции.
Как принять участие?
Розыгрыш состоится 17 августа с 19:00 до 21:00 непосредственно на фестивале «Лешуга» на главной сцене среди всех участников, оформивших карту.
Оформить карту можно на стенде «Россельхозбанк» на фестивале «Лешуга»:
Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения в группе ВК «Равные возможности»
Пусть удача улыбнется именно вам!
