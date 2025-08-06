Сцена / Фестивали

MATANYA о выступлении на «Лешуге»

Сегодня в Пскове начался фестиваль яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга», который продлится до 17 августа.

16 августа, в 21:00 на сцене фестиваля выступит артистка, исполнительница песен, мелодии которых вдохновлены фольклорной музыкой Татьяна Качурина, более известная под сценическим именем MATANYA.

В новом выпуске программы «Беседка» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) она рассказала о грядущем выступлении, происхождении своего псевдонима и певческой традиции юга России.

- Здравствуйте, Татьяна! Многие наши радиослушатели уверенно знакомы с вашим творчеством и уже успели добавить ваши треки к себе в плейлист. Но для тех, кто с вашим творчеством пока не знаком, расскажите, пожалуйста, немного о себе, о своем творческом пути и как вы пришли в музыку.

- Меня зовут MATANYA. Мой псевдоним происходит от слова «матаня» — это разновидность частушечного жанра, так обращались к возлюбленному на Руси. То есть «матаня» — это синоним слову «краш», можно даже так сказать. Всё свое детство я занималась народной культурой, в том числе фольклором. И в своём детстве я пела частушки «матаня». И вот ещё тогда я даже не могла предположить, что это станет моим псевдонимом. Музыкой я занималась с детства, так как у меня творческая семья. Моя мама художник, и меня сразу отдали в музыкальную школу. Я занималась изначально казачьей певческой традицией, потом занималась академической народной традицией, потом пришла в этнографию. Весь мой интерес в изучении корневой культуры был пропитан моей семьей. Чем я сейчас занимаюсь? Я занимаюсь популяризацией народной культуры. Я занимаюсь изучением этнографических экспедиционных материалов, то есть непосредственно это действительно старинные песни, найденные в разных регионах страны. Преимущественно меня, конечно, интересует мой родной регион, у меня в репертуаре достаточно много песен Липецкой области конкретно. А также я занимаюсь написанием и созданием неофолка, то есть это авторский материал, вдохновленный русскими мотивами, некий такой сказочный материал. То есть вот есть два направления в моем проекте. И тот и тот пласт музыки находит своего слушателя. И, скажем так, если к этнографии не все готовы, то вот как раз таки к авторской музыке, которая вдохновлена народной музыкой, подход намного более открытый. И так можно зацепить аудиторию, чтобы потом продемонстрировать в полном объеме красоту этнографии. Вот таким образом я свою миссию определила достаточно емко и четко — трансплантировать русскую культуру в тело новой эпохи. Ничто не стоит на месте, мир изменчив, и я считаю, что традиция — это поклонение огню, а не пеплу. Поэтому я достаточно гибкая в этом смысле, считаю, что экспериментировать с фольклором можно во имя его продолжения. Вот чем я занимаюсь.

- Действительно прекрасная миссия. Хотелось бы еще узнать, почему вы выбрали именно это направление в музыке? Казалось бы, что все, связанное с фольклором - это удел старшего поколения, а молодежь больше интересуется другими музыкальными направлениями. Так ли это? Что вас в фольклоре вдохновляет?

- Ну, повторюсь, я занималась этим направлением до того, как это стало мейнстримом. Сейчас просто пик этого жанра. Огромное количество зумеров интересуется народной музыкой. Просто вы видели, какие концерты с аншлагами у Надежды Кадышевой. Сейчас это какая-то новая волна, когда то, что было раньше немодным, стало популярным среди молодого слоя. Я вспоминаю времена, когда я еще в школе училась, и действительно это было стыдно, неловко как-то, что ты поешь народные песни. Но у меня уже с детства была какая-то сформирована любовь к этому всему, потому что еще тогда я осознавала, что это моя история и в этом моя сила. Сейчас все чаще у людей возникает вопрос самоидентификации: кто я, откуда я. Народная культура и обращение к своим корням дает ощущение неодинокости, ощущение какой-то общности, единения, некое общее племя, что у нас есть что-то общее. И мне кажется, так жить проще, когда есть ощущение какого-то единого целого, что у нас есть общий пласт, который нас объединяет всех. Что я, ты, мы — мы все из одного места прибыли. Это здорово.

- Спасибо вам, Татьяна, что рассказали немного о себе. А теперь хотелось бы узнать, бывали ли вы уже в Пскове? Если да, то, может быть, вы уже на каких-то мероприятиях выступали?

- Да, вот как раз в том году, летом, я выступала на фестивале «Деревня». Это тоже такое благостное мероприятие, направленное на возрождение деревень. Мне очень понравилось у вас в городе, и даже в той поездке я завела себе друзей. И вот сейчас я так обрадовалась, что еду в Псков, я им сразу же написала. Говорю: «Друзья из Пскова, приходите, встретимся, обнимемся». У меня очень теплые впечатления о крае. Мне очень нравится, в целом, русский север. Это же тоже изумительный пласт нашей культуры, изумительная архитектура. Поэтому с большим удовольствием к вам приезжаю вновь.

- Скажите, а какие у вас ожидания от фестиваля «Лешуга»?

- Я стараюсь, в принципе, жить без ожиданий и не строить лишние иллюзии, а, наоборот, наслаждаться чем-то без повода, как бы сюрприз некий. Я просто еду с хорошим благостным намерением. Надеюсь, что будет хорошая погода, отличная компания людей. Я всегда перед любым концертом настраиваюсь на обмен энергиями, что я со сцены дарю свою энергию и также её получаю взамен. Конечно, по плану водить хороводы, танцевать, громко петь. Фольклор — дело коллективное, поэтому на моих концертах всегда мы чувствуем единение с людьми, с народом. И это прекрасные эмоции, которые в наших урбанистических городах достаточно сложно получить. А на концертах мы это можем сделать все вместе. Поэтому я еду с благостным намерением.

- Если возвращаться к фольклору, хотелось бы узнать, есть ли в вашем творчестве элементы фольклора, характерного для Псковской области?

- У меня, конечно, преобладает певческая культура и фольклор моего родного региона, Липецка и, наверное, юга России, то есть это Белгород, это Курск. Все-таки если говорить о фольклоре достаточно грубо, то очень характерно можно разделить южную традицию, певческую в том числе, и северную традицию. Вот южная певческая традиция — такая открытая, зычная, грудной регистр преобладает. А север страны, например, тот же Архангельск, да и тот же Псков, это тонкое смыкание. Я знаю, что Ольга Сергеева достаточно яркая представительница этнографии. Она как раз таки из северных земель. По-моему, она не из Пскова, а из Архангельска. Вот есть у меня песня из ее репертуара — песня «Кумушки» на тонком смыкании. Но вообще, я такой яркий представитель своего региона. Поэтому сможете услышать песни Липецкого края, и сможете услышать певческую манеру юга России.

- Татьяна, приоткройте завесу тайны. Приготовили ли вы какие-то сюрпризы для псковичей? Уверена, многих это интересует.

- Я исполню свою новую песню «Душенька», которую еще, по-моему, на концертах я и не исполняла ранее. К каждому концерту я привожу подарки. Это всегда тоже мой отличительный знак. Я всегда делаю розыгрыш со сцены. Условия розыгрыша очень просты. Нужно быть активным в наших хороводах и выполнять несложные танцевальные движения. В этот раз я везу футболочки и свой фирменный диск. Поэтому вы можете тоже поучаствовать в розыгрыше. Приходите к девяти часам. Я буду выступать как раз в это время. Вместе мы с вами вместе попоем, попляшем и получим подарки в конце.

-Спасибо вам, Татьяна, за приятную беседу. Мы с нашими радиослушателями очень рады знакомству. С нетерпением ждем вашего выступления на грядущем фестивале «Лешуга».

Александра Братчикова