Заключительный день фестиваля «Лешуга» стартует в Пскове

Заключительный день фестиваля яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга» проходит в Пскове сегодня, 17 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
Сегодня в программе:
Последний день фестиваля завершится выступлением киберфолк группы Runa Project на главной сцене в 21:00. В их музыке фольклорные мелодии переплетаются с космическими электронными звуками.
Напомним, «Лешуга» проходит в парке Куопио, напротив Гремячей башни.