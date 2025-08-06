Сцена / Фестивали

Заключительный день фестиваля «Лешуга» стартует в Пскове

Заключительный день фестиваля яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга» проходит в Пскове сегодня, 17 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области

Сегодня в программе:

Мастер-классы, где вы сможете открыть для себя секреты приготовления блюд из яблок от наших опытных мастеров.

Лекции, где вы сможете узнать больше о крафт-культурном туризме и познакомиться с опытными и начинающими сидроделами.

Множество угощений, которые помогут прочувствовать вам настоящий яблочный вкус.

Завораживающая музыка, которая сможет погрузить вас в невероятную атмосферу.

Зона отдыха для релакса и общения с близкими.

Последний день фестиваля завершится выступлением киберфолк группы Runa Project на главной сцене в 21:00. В их музыке фольклорные мелодии переплетаются с космическими электронными звуками.

Напомним, «Лешуга» проходит в парке Куопио, напротив Гремячей башни.